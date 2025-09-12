Interceptan camioneta con 180 kilos de pescado sin condiciones de salubridad

Los productos eran transportados en la caja de una camioneta Volkswagen Amarok sin observar las más mínimas condiciones de salubridad.



El procedimiento se realizó minutos antes de las 10 de la mañana frente al puesto de control ubicado en Ruta Nacional 22.



De acuerdo a lo que se pudo establecer, la camioneta – al mando de un ciudadano extranjero – transitaba desde Puerto Madryn hacia Bahía Blanca.



La intervención primaria de la policía provincial fue secundada luego por el SENASA, quien labró acta de infracción basado en que “el transporte de la mercadería se hacía careciendo de documentación sanitaria”.



Además, la camioneta carece de equipo de frío que pueda garantizar la consistencia suficiente y exigible para el consumo de los productos y – por ende – no tiene habilitación para el traslado de éste tipo de mercaderías.



Fue el propio SENASA quien se encargó de la deposición final del producto incautado.

Fuente Unidad Regional IV