Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Interceptan camioneta con 180 kilos de pescado sin condiciones de salubridad
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, en un operativo conjunto con inspectores del SENASA, secuestraron - en la mañana del jueves - 140 kilos de langostinos y unos 40 kilos de pargo.Regionales12/09/2025
Los productos eran transportados en la caja de una camioneta Volkswagen Amarok sin observar las más mínimas condiciones de salubridad.
El procedimiento se realizó minutos antes de las 10 de la mañana frente al puesto de control ubicado en Ruta Nacional 22.
De acuerdo a lo que se pudo establecer, la camioneta – al mando de un ciudadano extranjero – transitaba desde Puerto Madryn hacia Bahía Blanca.
La intervención primaria de la policía provincial fue secundada luego por el SENASA, quien labró acta de infracción basado en que “el transporte de la mercadería se hacía careciendo de documentación sanitaria”.
Además, la camioneta carece de equipo de frío que pueda garantizar la consistencia suficiente y exigible para el consumo de los productos y – por ende – no tiene habilitación para el traslado de éste tipo de mercaderías.
Fue el propio SENASA quien se encargó de la deposición final del producto incautado.
Fuente Unidad Regional IV
Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.
En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.
Esta mañana en los Tribunales roquenses comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicaciónRegionales08/09/2025
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.
Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.