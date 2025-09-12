La Policía abre las inscripciones para la Escuela de Cadetes

Entre las condiciones destacadas, se solicita una estatura mínima de 1,65 metros para varones y 1,60 para mujeres (sin calzado), un índice de masa corporal acorde, y no poseer tatuajes visibles.



Asimismo, los aspirantes deben tener entre 17 y 25 años de edad, no contar con antecedentes judiciales desfavorables y contar con aptitudes psicofísicas para desempeñar funciones policiales. Se recomienda mantener el estado civil de soltero/a y no tener hijos, debido al régimen de internado que implica el cursado.



Además de cumplir con los requisitos generales, los postulantes deberán rendir exámenes intelectuales, físicos y psicológicos. Los estudios médicos preocupacionales estarán a cargo de los aspirantes, y su reintegro quedará sujeto a la incorporación efectiva al Instituto Policial.



Los interesados pueden inscribirse ingresando a http://policía.rionegro.gov.ar/inscripciones.