La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.
Drones agrícolas se incorporan al financiamiento del PAR Maquinarias
El Gobierno de Río Negro anunció una innovación clave para el sector: a partir de este año, el Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) incluirá el financiamiento de drones de uso agrícola, ampliando las herramientas disponibles para productores y productoras de toda la provincia.Provinciales12/09/2025
La medida marca un paso decisivo hacia la modernización productiva, ya que permitirá acceder a tecnología de precisión que optimiza las tareas de campo, mejora el manejo de cultivos y promueve una mayor eficiencia tanto en la fruticultura como en la agricultura.
En esta edición 2025, el histórico Fideicomiso de Maquinaria destina $1.500 millones, con la modalidad de leasing que financia hasta $70 millones (IVA incluido). El esquema contempla 60 cuotas mensuales bajo el sistema alemán, con una tasa variable equivalente al 50% de la tasa activa del Banco Nación más 2% y un gasto administrativo del 1,5%. La garantía consiste en la inscripción del contrato en el registro automotor y un pagaré adicional equivalente al 30%.
La implementación se realiza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Río Negro Fiduciaria, organismos que forman parte del Comité Técnico encargado de evaluar y adjudicar los proyectos, garantizando un proceso transparente y equitativo.
Para participar, los productores deben estar radicados en Río Negro y cumplir con requisitos como: formulario de adhesión online, constancia de CUIT (ARCA), inscripción en Ingresos Brutos, Certificado MiPyME vigente, RENSPA actualizado y libre deuda tributaria.
Con esta incorporación, el PAR amplía su alcance, brindando a los productores la posibilidad de sumar a sus esquemas de trabajo una herramienta innovadora que contribuye a mejorar la competitividad optimizando recursos.
Postulación online: https://forms.gle/gJ2tp2bDLnRwASQs6
Consultas: [email protected]
En un nuevo Encuentro Provincial de Supervisoras y Supervisores de la modalidad de Educación Especial, se presentó oficialmente el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. La propuesta, organizada en una estructura modular, busca promover experiencias educativas situadas y significativas, con centralidad en las y los estudiantes que transitan la escuela.
Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente
El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes en paritarias con representantes del gremio docente UNTER.
Superó la primera vuelta el proyecto para cobrar aranceles sanitarios y educativos a extranjerosProvinciales25/08/2025
La Legislatura aprobó por mayoría, en primera vuelta, un proyecto que tiene por objeto cobrar aranceles a los extranjeros por el acceso a los servicios de salud y educación superior provistos por el Estado provincial. “Es una manera de custodiar el patrimonio de la los rionegrinos”, expuso el legislador Lucas Pica, uno de los autores de la propuesta.
Opinión: Una Fiscalía que no investiga, sino que defiende al Gobierno
En los últimos meses presenté seis denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro. Cuatro de ellas ya fueron archivadas y solo dos siguen en investigación.
El Gobierno de Río Negro pone en marcha una nueva etapa de PAR Maquinaria Agrícola, una política pública que viene sosteniéndose de forma ininterrumpida y que en esta edición destina $1.500 millones para renovar y ampliar los equipos productivos en la provincia.
Los productores frutícolas afectados por las tormentas de granizo comenzarán a recibir el pago de la compensación del Ente de Granizo en una sola cuota, una medida tomada de manera excepcional debido a la situación productiva de la provincia.
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.