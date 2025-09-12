Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
Lo que parecía ser una conferencia más para presentar la programación del festival terminó en una noticia histórica. El intendente Diego Ramello anunció que, a partir de este año, Choele Choel será sede de la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
“El festival creció gracias al esfuerzo de muchas gestiones de Gobierno que aportaron su granito de arena para hacer de esta fiesta una de las más grandes de la Patagonia”, señaló Ramello.
El evento, que en 2024 alcanzó las 50 ediciones como festival provincial, se transforma ahora en una Fiesta Nacional, consolidando su importancia en la región y en el calendario cultural del país.
Como siempre, la entrada será libre y gratuita, un sello distintivo que cada año convoca a miles de personas
La programación artística de las tres noches ya está confirmada:
* Viernes 5 de diciembre: Los Nocheros, Los 4 de Córdoba y BM.
* Sábado 6 de diciembre: Natalia Pastorutti y Los Palmeras.
* Domingo 7 de diciembre: Vilma Palma e Vampiros y cierre con Dale Que Va.
Además, se sumarán artistas regionales y, por primera vez, habrá un segundo escenario en simultáneo para dar lugar a músicos locales, un pedido histórico de la comunidad artística.
Las últimas ediciones colmaron el predio con una multitud que convirtió al festival en un fenómeno popular. Ahora, con la flamante categoría nacional, se espera un marco de público aún mayor.
“El objetivo es que sea una verdadera fiesta popular, abierta a todos”, remarcó el intendente.
- El bingo de la fiesta
Siguiendo la tradición de los grandes festivales nacionales, se lanzó el Bingo de la Fiesta, que sorteará 24 premios por más de 75 millones de pesos, incluidos dos autos cero kilómetro.
La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia no solo busca consolidar a Choele Choel como epicentro cultural del Valle Medio, sino también potenciar el turismo y la economía local. Hoteles, comercios y gastronómicos esperan un fuerte movimiento de visitantes durante las tres noches del evento.
Para la ciudad, el salto a la categoría nacional representa también un reconocimiento a su identidad cultural y al trabajo colectivo de la comunidad que durante décadas sostuvo y fortaleció este festival.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMESRegionales - Choele Choel10/09/2025
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 8 fue evacuada de forma total en exactamente 1 minuto 3 segundo, y con lo que fue un muy buen desempeño, concluyo el simulacro de evacuación por incendio, organizado por el Consejo Escolar Valle Medio I.
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
