Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

Lo que parecía ser una conferencia más para presentar la programación del festival terminó en una noticia histórica. El intendente Diego Ramello anunció que, a partir de este año, Choele Choel será sede de la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.



“El festival creció gracias al esfuerzo de muchas gestiones de Gobierno que aportaron su granito de arena para hacer de esta fiesta una de las más grandes de la Patagonia”, señaló Ramello.



El evento, que en 2024 alcanzó las 50 ediciones como festival provincial, se transforma ahora en una Fiesta Nacional, consolidando su importancia en la región y en el calendario cultural del país.



Como siempre, la entrada será libre y gratuita, un sello distintivo que cada año convoca a miles de personas



La programación artística de las tres noches ya está confirmada:



* Viernes 5 de diciembre: Los Nocheros, Los 4 de Córdoba y BM.

* Sábado 6 de diciembre: Natalia Pastorutti y Los Palmeras.

* Domingo 7 de diciembre: Vilma Palma e Vampiros y cierre con Dale Que Va.



Además, se sumarán artistas regionales y, por primera vez, habrá un segundo escenario en simultáneo para dar lugar a músicos locales, un pedido histórico de la comunidad artística.



Las últimas ediciones colmaron el predio con una multitud que convirtió al festival en un fenómeno popular. Ahora, con la flamante categoría nacional, se espera un marco de público aún mayor.



“El objetivo es que sea una verdadera fiesta popular, abierta a todos”, remarcó el intendente.



- El bingo de la fiesta



Siguiendo la tradición de los grandes festivales nacionales, se lanzó el Bingo de la Fiesta, que sorteará 24 premios por más de 75 millones de pesos, incluidos dos autos cero kilómetro.



La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia no solo busca consolidar a Choele Choel como epicentro cultural del Valle Medio, sino también potenciar el turismo y la economía local. Hoteles, comercios y gastronómicos esperan un fuerte movimiento de visitantes durante las tres noches del evento.



Para la ciudad, el salto a la categoría nacional representa también un reconocimiento a su identidad cultural y al trabajo colectivo de la comunidad que durante décadas sostuvo y fortaleció este festival.