Femicidio de Marisa Coliman: se espera el veredicto

Alegatos de la fiscalía y la querella



En un primer término, el Ministerio Público Fiscal comenzó sus alegatos detallando la evidencia respecto de la agresión sexual que sufrió la víctima y se dirigió al jurado popular diciéndoles: “recuerden que a Marisa se la encuentra boca abajo, en el comedor, con la calzas bajas y cerca de la puerta de ingreso a la casa”.

Lo siguiente que señaló la fiscal jefe fue que “para fijar en qué horarios ocurrieron estos hechos, hay que tener en cuenta lo declarado por el Coordinador de Políticas Informáticas y Titular de la OITel de la Procuración General. El ingeniero, tras el análisis de los celulares, explicó que existió una última conversación entre la víctima fatal y un amigo.

“El último mensaje Marisa lo mandó a las 2:44:59 am, y luego hay otros mensajes desde el mismo emisor que envió a las 2:45:41 que ya no obtuvieron respuesta de la mujer”, parafraseó la fiscal.

“A lo anterior se suma lo que declaró la otra víctima de este hecho, cuestión que verificamos con el análisis de las cámaras del 911 y de la cervecería cuando el hijo va a comprar, y se suma la declaración en juicio del dueño del lugar. Todo esto nos lleva a que el imputado se queda solo con la víctima fatal alrededor de 10 minutos”, afirmó la representante fiscal.

Más adelante, la fiscalía dijo que Marisa tuvo un intento de agresión sexual y que se defendió. “Insistimos en que ustedes deben analizar la prueba en su conjunto -les dijo la fiscal jefa al jurado popular- las declaraciones de una de las hijas de Marisa habló de malas intensiones del imputado hacia su madre. Agregamos lo que la misma víctima le habría dicho a otro de sus allegados que el imputado se le había hecho en el loco”, mencionó la fiscal.

“¿Qué es lo que entendemos que pasó acá? hubo un intento de ataque sexual, ella se resistió, intentó escapar. El ataque comienza en la cama y ella consciente intentó zafar”, enfatizó.

Finalizando, la fiscalía expresó que “no tenemos la voz de la señora Marisa Coliman, no podemos saber por ella lo que ocurrió ese día, pero los indicios, la prueba, y el cuerpo junto a las lesiones que sufrió hablan. Fueron producidas en partes vitales del cuerpo, estamos frente a un femicidio y no un homicidio en riña como dice la defensa”.

“También hablan las otras declaraciones. Entre ellas las de la otra víctima, que contó que cuando llegó a su casa luego de comprar la cerveza, vio al imputado saliendo de la habitación de su mamá y que empezó a darle apuñaladas en el cuero cabelludo. Heridas que, como ustedes vieron, fueron acreditadas por el Cuerpo de Investigación Forense”, les dijo al jurado la fiscalía.

“Sabemos que el ataque se produce ahí porque el imputado intentó matar al hijo para procurar que el otro hecho no se sepa. ¿Qué hubiera pasado si a Khun terminaba ultimado ese día?”, aventuró la representante fiscal.

“Por ello es que les pedimos que lo declaren responsable por la “tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio), y tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido para procurar la impunidad respecto del hijo de la mujer, todo en concurso real entre si”, según los Artículos 45, 80 inc. 2° y 11, 119 inc. 3, 80 inciso 7°, 42 y 55 del Código Penal, con afectación a la Ley 26.485 acerca de la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

A su turno, la querella repasó cada uno de los testimonios e insistió en la teoría del caso de la fiscalía, reforzando que el imputado es el autor de los hechos y que la voz de las personas que declararon a lo largo de estas cuatro jornadas da veracidad y enfatiza el grado de responsabilidad del imputado.

“Darle a cada uno lo suyo, seamos justos con la familia de Marisa y también con el imputado”, concluyó la querella.



Alegatos de la defensa penal pública



Finalmente, el defensor penal público que asiste al imputado repasó la calificación legal propuesta por la acusación y señaló que no se trató de un femicidio: “todos los testigos dijeron invariablemente que este hijo volvía loca a su madre y que ella había sufrido por ello”.

“El hecho no ocurrió como dijo la acusación y no lo lograron probar, porque justamente fueron otros episodios los que sucedieron. Por ejemplo, que recién cuando llegó el hijo a la casa es que se produjo la pelea entre los tres, que luego de esa pelea el hijo de la señora y el imputado partieron para dos lugares distintos”, enfatizó el defensor.

“El tramo que hizo el hijo desde la cervecería dura 5 minutos y este hombre tardó más de 10, agregamos que uno de los testigos dijo que haciendo ese tramo de 500 metros se tarda 5 minutos caminando. Es una de las mentiras del hijo de la señora. Todo esto es evidencia que se ve en las cámaras, no se trata de creerle a uno u otro testigo”, agregó el representante de la defensa.

“El hijo de la señora dijo que con mi asistido se juntaban muy de vez en cuando pero los testigos subrayaron que eran compañeros de trabajo y se veían”, sumó.

“Luego cuando llegó a la estación de servicio el hijo dijo que su madre estaba muerta, ¿cómo sabía que ella estaba así? Si la policía no pudo ingresar porque la puerta estaba trabada, dijeron que estaba todo oscuro y no había luz. Él dijo que no había ingresado pero es mentira porque la única manera de saber que su madre estaba muerta era haber participado de esa riña”, recordó el defensor.

“A ese lugar, entraron tres personas salieron dos, y automáticamente se eligió quienes eran las víctimas, a lo que se suma una investigación sesgada, en la que no se aplicó la perspectiva de género tal como indica la Instrucción General de Procuración General”, explicó.

“El hijo, como supimos acá, dos años antes de este hecho tenía una prohibición de realizar actos molestos contra su madre e intentó prender fuego la casa, que no lo logró por la intervención de la policía. Todos minimizaban la situación de violencia que sufría Marisa por parte de este hijo”, mencionó el representante de la Defensa Penal Pública.

El defensor concluyó sus alegatos diciendo que: “como no hay pruebas respecto de mi asistido tampoco las hay para el hijo, no sabemos qué fue lo que vio al llegar y eso generó una pelea. Marisa ese día dijo: ´o me mata el Oscar o me lo matan´”.

Ahora, el jurado popular recibirá las instrucciones por parte del Juez y se retirará a deliberar.

