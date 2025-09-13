Lesiones graves en accidente de tránsito en Lamarque

Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.

Regionales - Lamarque13/09/2025
El incidente vial se produjo  minutos antes de las dos de la tarde en la esquina de calles 12 de Octubre y Rivadavia.


Uno de los rodados involucrados fue una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de color blanco, que era conducida por un ciudadano mayor de edad domiciliado en la localidad de Pomona.


El otro fue una motocicleta marca Zanella, color azul, en la que se desplazaban dos menores de edad.


Como resultado del impacto, una de las ocupantes del rodado menor, una adolescente de 14 años de edad, sufrió una fractura de clavícula, siendo atendida en el nosocomio local.


De igual modo se estaba en aguardo de los certificados médicos oficiales para saber si, además, habría sufrido otras lesiones no determinadas en primera instancia.


La Fiscalía Descentralizada de turno tomó intervención en el hecho y dispuso el secuestro de ambos vehículos, así como la participación del Gabinete de Criminalística. 


También determinó que se de inicio a las actuaciones judiciales pertinentes ya que se trata de lesiones graves.

Fuente Unidad Regional IV 

