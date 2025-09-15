Curso para emprendedores

El mismo se desarrollará en Chimpay y Coronel Belisle destinado a los emprendedores de esas localidades que deseen capacitarse. Tendrá lugar el día Martes 16 de septiembre a las 14:30 horas en el Salón de actos del Municipio de Chimpay; y a las 18:00 horas en el Centro de Jubilados de Coronel Belisle.



El curso, a cargo de Anabella Rochieri y Leonora Cabaza, tiene como objetivo brindar herramientas básicas de comercialización y marketing que permitan a los emprendedores mejorar e incrementar sus ventas.



La propuesta busca que cada participante logre concretar su idea en un modelo simple y aplicable, combinando herramientas de marketing, gestión financiera básica, digitalización y sostenibilidad.



El enfoque será práctico y participativo, con actividades que cada microemprendedor podrá aplicar directamente a su proyecto.



Los interesados podrán inscribirse vía formulario de google en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbwWYSSbHSTmZlkToYhQ9Z6HBAch01giIHJbTtOD56lVNcuw/viewform. -