Fecha 8 de batalla de rap del Valle Medio

El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.

Regionales - Choele Choel15/09/2025
IMG-20250915-WA0002

El evento contará con concurso de outfits y mucho mas.


Está fecha es clave ya que la pelea por el título de esta temporada 2025/26 se puede definir a falta de 2 fechas además de la lucha por el tercer lugar que tiene a 10 competidores con las mismas chances de quedar dentro del top 3 de la liga.


La jornada será en el cine Sportsman desde las 18 horas y las inscripciones se habilitarán de 17 a 18. 


Cabe recordar que el evento tiene entrada gratuita y todos los interesados en disfrutar o conocer más sobre esta actividad están invitados a acercarse a la sala del cine para presenciar la batalla y el concurso de outfits. 

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250910-WA0073

Accidente en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales11/09/2025

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.