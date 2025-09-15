Fecha 8 de batalla de rap del Valle Medio

El evento contará con concurso de outfits y mucho mas.



Está fecha es clave ya que la pelea por el título de esta temporada 2025/26 se puede definir a falta de 2 fechas además de la lucha por el tercer lugar que tiene a 10 competidores con las mismas chances de quedar dentro del top 3 de la liga.



La jornada será en el cine Sportsman desde las 18 horas y las inscripciones se habilitarán de 17 a 18.



Cabe recordar que el evento tiene entrada gratuita y todos los interesados en disfrutar o conocer más sobre esta actividad están invitados a acercarse a la sala del cine para presenciar la batalla y el concurso de outfits.