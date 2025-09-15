Incendio de un vehículo en Lamarque

Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.

Al arribar al lugar se constató que se trataba de un foco de incendio que afectaba a un vehículo Peugeot de uso particular, el que se hallaba estacionado en el patio interno de la vivienda. 

Las llamas alcanzaron también una parte de la estructura exterior de la casa, específicamente una viga de madera, aunque el incipiente fuego sobre la vivienda fue rápidamente controlado y no se registraron daños mayores. 

En cuanto al rodado, luego de extinguido el foco ígneo se pudo establecer que los daños habían resultado muy importantes. 
La propietaria del mismo relató que minutos antes había escuchado ruidos en el patio y, al salir, observó ya el auto envuelto en llamas. 

Dijo además que el rodado no se encontraba en uso, lo que genera aún mayor incertidumbre respecto de lo que pudo haber provocado el inicio del incendio. 

En cuanto a Bomberos, aún no pudieron establecer tampoco donde inició el fuego y no encontraron en los alrededores elementos que puedan orientar la investigación.

