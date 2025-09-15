Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
Incendio de un vehículo en Lamarque
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.Regionales - Lamarque15/09/2025
Al arribar al lugar se constató que se trataba de un foco de incendio que afectaba a un vehículo Peugeot de uso particular, el que se hallaba estacionado en el patio interno de la vivienda.
Las llamas alcanzaron también una parte de la estructura exterior de la casa, específicamente una viga de madera, aunque el incipiente fuego sobre la vivienda fue rápidamente controlado y no se registraron daños mayores.
En cuanto al rodado, luego de extinguido el foco ígneo se pudo establecer que los daños habían resultado muy importantes.
La propietaria del mismo relató que minutos antes había escuchado ruidos en el patio y, al salir, observó ya el auto envuelto en llamas.
Dijo además que el rodado no se encontraba en uso, lo que genera aún mayor incertidumbre respecto de lo que pudo haber provocado el inicio del incendio.
En cuanto a Bomberos, aún no pudieron establecer tampoco donde inició el fuego y no encontraron en los alrededores elementos que puedan orientar la investigación.
Fuente Unidad Regional IV
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque por intermedio de su Taller de Comunicación le dio comienzo a una nueva propuesta: “Ritmo y Mate”.
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.