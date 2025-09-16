El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.
Curso sobre sistema de riego
El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.Regionales - Chimpay16/09/2025
Este se desarrollará desde el jueves 25 de septiembre, extendiéndose hasta mediados de noviembre.
La coordinación de este proyecto está a cargo de la Tec. Teresa Fernández, siendo el mismo parte de las acciones formativas correspondiente a la Operatoria Crédito Fiscal 2024 del INET.
El curso está destinado a Productores, Trabajadores Rurales, Empleados municipales, estudiantes, egresados, y público en general.
Es dable decir que este curso es patrocinado por la Empresa YPF, mediante el cual se permitirá instalar un sistema de riego en la Parcela del Anexo CEAER Chimpay.
Desde la coordinación del proyecto indican que este curso abordará diferentes temas vinculados a tipos y fertilidad de suelos; entorno productivo-sistemas de abastecimiento riego; sistemas de riego en la agricultura moderna; entre otros.
El primer encuentro será el jueves 25 de septiembre desde las 18:00 horas en la Escuela 358 de Chimpay.
Inscripción vía formulario Google Form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOeY2Y3hzUlMUzW2DJJ2syQWrRLDnc4KAMogLgfIgruASxNQ/viewform?usp=header .-
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos
Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.
En lo que será una segunda edición se pone en marcha nuevamente “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, esta vez en la ciudad de Chimpay.
Con una convocatoria que superó las 600 personas, Chimpay volvió a ser el punto de encuentro de la tercera edad en el cuarto Abuelazo, realizado en el Polideportivo Municipal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
La 55° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, reunió a miles de familias de todo el país en una jornada cargada de fe y emoción, que a pesar del clima llegaron a rendir tributo al lirio de la Patagonia.
El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.