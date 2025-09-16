Curso sobre sistema de riego

Este se desarrollará desde el jueves 25 de septiembre, extendiéndose hasta mediados de noviembre.



La coordinación de este proyecto está a cargo de la Tec. Teresa Fernández, siendo el mismo parte de las acciones formativas correspondiente a la Operatoria Crédito Fiscal 2024 del INET.



El curso está destinado a Productores, Trabajadores Rurales, Empleados municipales, estudiantes, egresados, y público en general.



Es dable decir que este curso es patrocinado por la Empresa YPF, mediante el cual se permitirá instalar un sistema de riego en la Parcela del Anexo CEAER Chimpay.



Desde la coordinación del proyecto indican que este curso abordará diferentes temas vinculados a tipos y fertilidad de suelos; entorno productivo-sistemas de abastecimiento riego; sistemas de riego en la agricultura moderna; entre otros.



El primer encuentro será el jueves 25 de septiembre desde las 18:00 horas en la Escuela 358 de Chimpay.



Inscripción vía formulario Google Form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOeY2Y3hzUlMUzW2DJJ2syQWrRLDnc4KAMogLgfIgruASxNQ/viewform?usp=header .-