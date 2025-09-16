46 exposición rural de Choele Choel

Las actividades iniciarán el día jueves 25 con la apertura del predio para el ingreso de animales. Ese día además está previsto que comiencen a llegar las maquinas y el armado de stands de los expositores agroindustriales.



A las 14 dará inició la jura de admisión.



El día viernes desde las 8 se abrirán nuevamente las puertas del predio y las 10 se procederá al cierre de los ingresos de animales, para dar inicio a los recorridos para entidades educativas.



A las 13.00 hs. Inicio y apertura de la exhibición del sector Agroindustrial.

En tanto que a las 18.00 está prevista la Finalización de jura de admisión y Cierre de acceso al público.



Esa jornada a las 21 horas se realizará la cena de cabañeros.



El sábado el predio abrirá a las 9. A las

10.00 Jura clasificación de raza Angús.

12.00 hs. Apertura circuito Test Drive.



Al mediodía se realiza el Almuerzo de vaquillona con cuero.



A la hora14.00 Jura clasificación de raza Hereford.



17.00 hs. Fogón Criollo con Guitarreada.



18.00 hs. Cierre circuito Test Drive.



19.00 hs. Cierre de predio.



El día domingo la apertura será a las 9 horas. A la hora 11 será el Acto inaugural. A las 13 Almuerzo y entrega de premios. Mientras que a las 14.30 se realizarán las Ventas.



Durante viernes, sábado y domingo funcionará en el lugar el patio de comidas, habrá feriantes y puestos de ventas.



Cabe destacar que la entrada al predio es libre y gratuita.