46 exposición rural de Choele Choel

Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 46 edición de la Expo rural

Regionales - Choele Choel16/09/2025
IMG-20250916-WA0006

Las actividades iniciarán el día jueves 25 con la apertura del predio para el ingreso de animales.  Ese día además está previsto que comiencen a llegar las maquinas y el armado de stands de los expositores agroindustriales.  


A las 14 dará inició la jura de admisión. 


El día viernes desde las 8 se abrirán nuevamente las puertas del predio y las 10 se procederá al cierre de los ingresos de animales, para dar inicio a los recorridos para entidades educativas.


A las 13.00 hs. Inicio y apertura de la exhibición del sector Agroindustrial.
En tanto que a las 18.00 está prevista la Finalización de jura de admisión y Cierre de acceso al público.


Esa jornada a las 21 horas se realizará la cena de cabañeros. 


El sábado el predio abrirá a las 9.  A las 
10.00 Jura clasificación de raza Angús.
12.00 hs. Apertura circuito Test Drive.


Al mediodía se realiza el Almuerzo de vaquillona con cuero.


A la hora14.00  Jura clasificación de raza Hereford.


17.00 hs. Fogón Criollo con Guitarreada.


18.00 hs. Cierre circuito Test Drive.


19.00 hs. Cierre de predio.


El día domingo la apertura será a las 9 horas. A la hora 11 será el Acto inaugural. A las 13 Almuerzo y entrega de premios. Mientras que a las 14.30 se realizarán las Ventas.


Durante viernes, sábado y domingo funcionará en el lugar el patio de comidas, habrá feriantes y puestos de ventas.  


Cabe destacar que la entrada al predio es libre y gratuita. 

