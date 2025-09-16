Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
46 exposición rural de Choele Choel
Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 46 edición de la Expo ruralRegionales - Choele Choel16/09/2025
Las actividades iniciarán el día jueves 25 con la apertura del predio para el ingreso de animales. Ese día además está previsto que comiencen a llegar las maquinas y el armado de stands de los expositores agroindustriales.
A las 14 dará inició la jura de admisión.
El día viernes desde las 8 se abrirán nuevamente las puertas del predio y las 10 se procederá al cierre de los ingresos de animales, para dar inicio a los recorridos para entidades educativas.
A las 13.00 hs. Inicio y apertura de la exhibición del sector Agroindustrial.
En tanto que a las 18.00 está prevista la Finalización de jura de admisión y Cierre de acceso al público.
Esa jornada a las 21 horas se realizará la cena de cabañeros.
El sábado el predio abrirá a las 9. A las
10.00 Jura clasificación de raza Angús.
12.00 hs. Apertura circuito Test Drive.
Al mediodía se realiza el Almuerzo de vaquillona con cuero.
A la hora14.00 Jura clasificación de raza Hereford.
17.00 hs. Fogón Criollo con Guitarreada.
18.00 hs. Cierre circuito Test Drive.
19.00 hs. Cierre de predio.
El día domingo la apertura será a las 9 horas. A la hora 11 será el Acto inaugural. A las 13 Almuerzo y entrega de premios. Mientras que a las 14.30 se realizarán las Ventas.
Durante viernes, sábado y domingo funcionará en el lugar el patio de comidas, habrá feriantes y puestos de ventas.
Cabe destacar que la entrada al predio es libre y gratuita.
El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMESRegionales - Choele Choel10/09/2025
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.