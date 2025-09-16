Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 45 edición de la Expo rural
Perdidas totales en el incendio de un vehículo
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.Regionales - Choele Choel16/09/2025
El conductor, de 36 años y oriundo de Choele Choel, logró salir del automóvil a tiempo y resultó ileso.
De acuerdo a lo que se pudo establecer el hecho fue reportado a las 06:20 de la mañana por un agente del servicio 911 de Viedma, quien dio aviso a la Unidad Octava de policía de Choele Choel sobre un vehículo en llamas al costado de la ruta.
Una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar, dando aviso también al cuerpo de bomberos local.
Al llegar al sitio del incidente, los efectivos constataron que un automóvil Renault Megane se encontraba completamente incendiado.
El propio conductor relató que se dirigía hacia Bahía Blanca cuando comenzó a percibir olor a plástico quemado y humo en el habitáculo.
Al detener la marcha sobre la banquina, el fuego se inició en el motor y rápidamente se propagó por todo el vehículo.
Afortunadamente, el único ocupante del rodado logró descender a tiempo y no sufrió heridas. Solo se registraron daños materiales.
Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona. No fue necesario requerir asistencia médica para el conductor.
Fuente Unidad Regional IV
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Choele Choel presentó la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel12/09/2025
El histórico festival provincial, que en 2024 celebró su edición número 50, fue elevado a categoría nacional. El intendente Diego Ramello lo anunció en la presentación de la grilla artística.
Finalmente este viernes y con casi cien inscriptos, comienza a dictarse el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle MedioRegionales - Choele Choel11/09/2025
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.