Perdidas totales en el incendio de un vehículo

En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.

Regionales - Choele Choel16/09/2025
El conductor, de 36 años y oriundo de Choele Choel, logró salir del automóvil a tiempo y resultó ileso.

De acuerdo a lo que se pudo establecer el hecho fue reportado a las 06:20 de la mañana por un agente del servicio 911 de Viedma, quien dio aviso a la Unidad Octava de policía de Choele Choel sobre un vehículo en llamas al costado de la ruta.

Una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar, dando aviso también al cuerpo de bomberos local.

Al llegar al sitio del incidente, los efectivos constataron que un automóvil Renault Megane se encontraba completamente incendiado. 

El propio conductor relató que se dirigía hacia Bahía Blanca cuando comenzó a percibir olor a plástico quemado y humo en el habitáculo.

Al detener la marcha sobre la banquina, el fuego se inició en el motor y rápidamente se propagó por todo el vehículo.

Afortunadamente, el único ocupante del rodado logró descender a tiempo y no sufrió heridas. Solo se registraron daños materiales.

Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona. No fue necesario requerir asistencia médica para el conductor.

Fuente Unidad Regional IV 

