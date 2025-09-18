Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bike

El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.

Con gran desempeño en cada una de las categorías, los jóvenes ciclistas obtuvieron destacados resultados que reflejan el esfuerzo y la preparación constante de cara a la gran final del campeonato, que se disputará el próximo 5 de octubre en Río Colorado.


 Resultados:


-Juveniles: 2° puesto Benjamín Coliqueo.
 3° puesto Lucas Skretkowski.


-Menores: 1° puesto Abril Gacitua


-Infantil B: 1° puesto Lucio Rap.
 2° puesto Simón Gaspar.
3° puesto Isa Sandoval.


-Infantil A: 1° puesto Thiago Sandoval


-Mosquitos: 1° puesto Julián Gaspar.
2° puesto Lucio Scuadroni.

