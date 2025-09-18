La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bike
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.Regionales - Luis Beltrán18/09/2025
Con gran desempeño en cada una de las categorías, los jóvenes ciclistas obtuvieron destacados resultados que reflejan el esfuerzo y la preparación constante de cara a la gran final del campeonato, que se disputará el próximo 5 de octubre en Río Colorado.
Resultados:
-Juveniles: 2° puesto Benjamín Coliqueo.
3° puesto Lucas Skretkowski.
-Menores: 1° puesto Abril Gacitua
-Infantil B: 1° puesto Lucio Rap.
2° puesto Simón Gaspar.
3° puesto Isa Sandoval.
-Infantil A: 1° puesto Thiago Sandoval
-Mosquitos: 1° puesto Julián Gaspar.
2° puesto Lucio Scuadroni.
Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctricoRegionales - Luis Beltrán17/09/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán se desarrollará la novena edición de la Expo valle medio emprende.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.
Tercera jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa ColimanRegionales - Luis Beltrán11/09/2025
En el Auditórium de los Tribunales roquenses acaba de concluir la tercera jornada del juicio por jurados número 23 de la provincia de Rio Negro, acerca del femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.