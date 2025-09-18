Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bike

Te puede interesar

Fiesta del estudiante en Beltrán Regionales - Luis Beltrán 18/09/2025 La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.

El borde, una poesía delirante Regionales - Luis Beltrán 17/09/2025 Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.

Estudiantes construyen un microtúnel Regionales - Luis Beltrán 16/09/2025 Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.

Capacitación de manipulación de alimentos Regionales - Luis Beltrán 15/09/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.