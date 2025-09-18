Lesionado al caer de su moto

El incidente ocurrió aproximadamente a las 19 horas de éste miércoles cuando el motociclista circulaba en una Zanella 110 cc. transitando por calle Sarmiento.

Pocos metros antes de la intersección con Guerrico fue donde ocurrió, por causas aún no establecidas, el accidente de tránsito.

Testigos del lugar dijeron que se trató de una rodada sin intervención de otros protagonistas.

En el lugar trabajó personal policial para resguardar la escena, y de salud para actuar en forma preventiva trasladando al hombre accidentado hasta el Hospital local.

Tras la intervención médica se determinó que había sufrido politraumatismos, un fuerte traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, y fractura de la muñeca derecha.

En el lugar trabajó personal policial realizando pericias ya que el fiscal actuante decidió que preventivamente se inicien actuaciones preliminares.

Fuente Unidad Regional IV