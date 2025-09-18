La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Lesionado al caer de su moto
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán18/09/2025
El incidente ocurrió aproximadamente a las 19 horas de éste miércoles cuando el motociclista circulaba en una Zanella 110 cc. transitando por calle Sarmiento.
Pocos metros antes de la intersección con Guerrico fue donde ocurrió, por causas aún no establecidas, el accidente de tránsito.
Testigos del lugar dijeron que se trató de una rodada sin intervención de otros protagonistas.
En el lugar trabajó personal policial para resguardar la escena, y de salud para actuar en forma preventiva trasladando al hombre accidentado hasta el Hospital local.
Tras la intervención médica se determinó que había sufrido politraumatismos, un fuerte traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, y fractura de la muñeca derecha.
En el lugar trabajó personal policial realizando pericias ya que el fiscal actuante decidió que preventivamente se inicien actuaciones preliminares.
Fuente Unidad Regional IV
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bikeRegionales - Luis Beltrán18/09/2025
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.
Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctricoRegionales - Luis Beltrán17/09/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
Los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán se desarrollará la novena edición de la Expo valle medio emprende.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través del área de bromatologia informa que los días miércoles 17 y jueves 18 del corriente, se realizará la capacitación para la manipulación de alimentos.
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.
En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.