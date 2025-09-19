Entrega de equipamiento a la carrera de gastronomía

El acto de entrega se llevó a cabo en el Bar Tito de Lamarque, y fue encabezado por la directora de la casa de altos estudios Valeria Zoratti, junto al Coordinador de la carrera Jorge Hermosilla, docentes y estudiantes.



Los elementos incorporados incluyen una gran cantidad de vajilla, un TV LED, una Batidora profesional, un Anafe de dos hornallas, bandejas realizadas a medida para horno, entre otros; todo con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje con que aprenden los estudiantes.



La directora expresó: “Este equipamiento representa un salto de calidad en la formación de nuestros estudiantes. Esta es la carrera que mayormente se lleva gran parte de este financiamiento porque las cosas se usan, se desgastan, se rompen, y es necesario adquirir nuevas herramientas para que ustedes trabajen, siempre tratando de que sean las similares a las que encontrarán en el ámbito profesional, favoreciendo una mejor preparación para su inserción laboral”.



En este caso, la inversión superior a 1.4 millones de pesos, apunta a acompañar la creciente demanda de formación en gastronomía, un sector con alto potencial de desarrollo a nivel regional y provincial. -