La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
Entrega de equipamiento a la carrera de gastronomía
El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado "Programa 39" que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
El acto de entrega se llevó a cabo en el Bar Tito de Lamarque, y fue encabezado por la directora de la casa de altos estudios Valeria Zoratti, junto al Coordinador de la carrera Jorge Hermosilla, docentes y estudiantes.
Los elementos incorporados incluyen una gran cantidad de vajilla, un TV LED, una Batidora profesional, un Anafe de dos hornallas, bandejas realizadas a medida para horno, entre otros; todo con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje con que aprenden los estudiantes.
La directora expresó: “Este equipamiento representa un salto de calidad en la formación de nuestros estudiantes. Esta es la carrera que mayormente se lleva gran parte de este financiamiento porque las cosas se usan, se desgastan, se rompen, y es necesario adquirir nuevas herramientas para que ustedes trabajen, siempre tratando de que sean las similares a las que encontrarán en el ámbito profesional, favoreciendo una mejor preparación para su inserción laboral”.
En este caso, la inversión superior a 1.4 millones de pesos, apunta a acompañar la creciente demanda de formación en gastronomía, un sector con alto potencial de desarrollo a nivel regional y provincial. -
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
Agua 0 en Lamarque
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.