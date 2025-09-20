Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
Colisiono contra un animal vacuno en la ruta 4
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.Regionales20/09/2025
Se trató de una colisión entre un vehículo Chevrolet Sonic conducido por una ciudadana de 23 años de edad con domicilio en Pomona, y un animal vacuno de pelaje pampa colorado, con un peso aproximado de 300 kg, el cual se hallaba suelto sobre la calzada.
El siniestro se habría producido debido a la falta de visibilidad en el sector, lo que impidió a la conductora visualizar al animal, impactando frontalmente contra el mismo.
Como consecuencia del hecho, el vehículo resultó con daños totales en su parte frontal.
La conductora no presentó lesiones visibles y no requirió asistencia médica.
Una hora después del siniestro, se hizo presente en el lugar una persona de sexo femenino, quien se identificó como propietaria del animal vacuno y se hizo cargo de la situación.
Por otra parte, la conductora del vehículo pudo retirar su vehículo sin necesidad del uso de una grúa.
Fuente Unidad Regional IV
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.
La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.
Curso para emprendedoresRegionales15/09/2025
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio lleva a dos localidades una propuesta destinada a emprendedores denominada “Impulsa tu Emprendimiento, vende más y mejor".
El jurado popular declaró culpable en nombre del pueblo y por unanimidad a Ezequiel Nicolás Medina por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, y lesiones leves respecto del hijo de la víctima fatal, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.