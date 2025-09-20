Colisiono contra un animal vacuno en la ruta 4

Se trató de una colisión entre un vehículo Chevrolet Sonic conducido por una ciudadana de 23 años de edad con domicilio en Pomona, y un animal vacuno de pelaje pampa colorado, con un peso aproximado de 300 kg, el cual se hallaba suelto sobre la calzada.



El siniestro se habría producido debido a la falta de visibilidad en el sector, lo que impidió a la conductora visualizar al animal, impactando frontalmente contra el mismo.



Como consecuencia del hecho, el vehículo resultó con daños totales en su parte frontal.



La conductora no presentó lesiones visibles y no requirió asistencia médica.

Una hora después del siniestro, se hizo presente en el lugar una persona de sexo femenino, quien se identificó como propietaria del animal vacuno y se hizo cargo de la situación.



Por otra parte, la conductora del vehículo pudo retirar su vehículo sin necesidad del uso de una grúa.

Fuente Unidad Regional IV