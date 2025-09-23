Lamarque semifinalista de la Liga Femenina de Básquet

Allí la Escuela Municipal de Básquet de Lamarque nuevamente contó con un fin de semana ideal, superando en primera instancia a Ferro 45 a 36 y luego venciendo a Sportsman 38 a 36.



Con estos resultados, Lamarque se metió en las semifinales del certamen regional.



“Un gran día para nosotras, nuestro equipo de básquet dejó todo en la cancha, con dos victorias importantes aseguramos el pase a semifinales”, señalaron desde el elenco local.



Luego agregaron “lo mejor de todo es vivirlo junto a esta gran familia que siempre acompaña y hace sentir que jugamos todos juntos”.