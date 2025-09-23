En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
Lamarque semifinalista de la Liga Femenina de Básquet
Durante el fin de semana se jugó una nueva fase de la Liga Regional de Básquet Femenino.Regionales - Lamarque23/09/2025
Allí la Escuela Municipal de Básquet de Lamarque nuevamente contó con un fin de semana ideal, superando en primera instancia a Ferro 45 a 36 y luego venciendo a Sportsman 38 a 36.
Con estos resultados, Lamarque se metió en las semifinales del certamen regional.
“Un gran día para nosotras, nuestro equipo de básquet dejó todo en la cancha, con dos victorias importantes aseguramos el pase a semifinales”, señalaron desde el elenco local.
Luego agregaron “lo mejor de todo es vivirlo junto a esta gran familia que siempre acompaña y hace sentir que jugamos todos juntos”.
El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel recibirán certificado de su loteRegionales - Choele Choel22/09/2025
Las familias que salieron beneficiadas del sorteo público que se realizó el mes pasado, recibirán este lunes 22 el certificado de su lote, correspondiente al programa provincial del IPPV “Río Negro Suelo Urbano”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.