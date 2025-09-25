La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina
Bicicleteada por un turismo sustentable
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
En el marco del Día Mundial del Turismo, se disfrutara de una tarde diferente bajo el lema: “Turismo y transformación sostenible”.
El Punto de partida será desde el Ferrocarril y el Destino la Granja de Lihuen.
La actividad tendrá lugar el sábado 29 desde las 14:30 horas.
La actividad es organizada por la subsecretaría de turismo de la Municipalidad de Chimpay el CEAER.
El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos
Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.
En lo que será una segunda edición se pone en marcha nuevamente “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, esta vez en la ciudad de Chimpay.
Con una convocatoria que superó las 600 personas, Chimpay volvió a ser el punto de encuentro de la tercera edad en el cuarto Abuelazo, realizado en el Polideportivo Municipal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle Medio
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.