Bicicleteada por un turismo sustentable

Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay

Regionales - Chimpay25/09/2025
IMG-20250924-WA0076

En el marco del Día Mundial del Turismo, se disfrutara de una tarde diferente bajo el lema: “Turismo y transformación sostenible”.


El Punto de partida será desde el  Ferrocarril y el Destino la Granja de Lihuen.


La actividad tendrá lugar el sábado 29 desde las 14:30 horas.


La actividad es organizada por la subsecretaría de turismo de la Municipalidad de Chimpay el CEAER.  

Te puede interesar
IMG-20250916-WA0008

Curso sobre sistema de riego

Regionales - Chimpay16/09/2025

El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.

Lo más visto