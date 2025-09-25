Bicicleteada por un turismo sustentable

En el marco del Día Mundial del Turismo, se disfrutara de una tarde diferente bajo el lema: “Turismo y transformación sostenible”.



El Punto de partida será desde el Ferrocarril y el Destino la Granja de Lihuen.



La actividad tendrá lugar el sábado 29 desde las 14:30 horas.



La actividad es organizada por la subsecretaría de turismo de la Municipalidad de Chimpay el CEAER.