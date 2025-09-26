Se lanzó la novena exposición Valle Medio Emprende

Después de haber sido sede en 2022, la localidad vuelve a recibir este importante evento, que busca impulsar y visibilizar el potencial emprendedor y empresarial de la región.



Del lanzamiento de una nueva edición de la Expo Emprende participaron el Intendente Municipal Robin del Rio, Mariano Katz Presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Iglesias Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro y Bettiana Gabilondo Sub Secretaria de Comercio Interior y Promoción de Río Negro.



"Agradecemos que la 9° edición se haga acá en Luis Beltrán, espero que acá se sientan como en casa ya que los beltranenses trabajamos y colaboramos para que este tipo de eventos salgan de la mejor manera posible", manifestó el Intendente Municipal Robin del Río.



La Expo se ha consolidado como un espacio clave para la exhibición de más de 60 emprendimientos locales y regionales, además de la participación de empresas, instituciones educativas y organismos gubernamentales.



Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de:

Capacitaciones y charlas

Actividades culturales.

Sorteos.

Una variada propuesta gastronómica.

Shows Musicales.