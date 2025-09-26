Este viernes 26 de septiembre a las 19,30 horas se realizará un concierto didáctico en el Teatro El galpón de Luis Beltrán.
Se lanzó la novena exposición Valle Medio Emprende
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio en conjunto con la Municipalidad de Luis Beltrán anunciaron la realización de una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán26/09/2025
Después de haber sido sede en 2022, la localidad vuelve a recibir este importante evento, que busca impulsar y visibilizar el potencial emprendedor y empresarial de la región.
Del lanzamiento de una nueva edición de la Expo Emprende participaron el Intendente Municipal Robin del Rio, Mariano Katz Presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Iglesias Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro y Bettiana Gabilondo Sub Secretaria de Comercio Interior y Promoción de Río Negro.
"Agradecemos que la 9° edición se haga acá en Luis Beltrán, espero que acá se sientan como en casa ya que los beltranenses trabajamos y colaboramos para que este tipo de eventos salgan de la mejor manera posible", manifestó el Intendente Municipal Robin del Río.
La Expo se ha consolidado como un espacio clave para la exhibición de más de 60 emprendimientos locales y regionales, además de la participación de empresas, instituciones educativas y organismos gubernamentales.
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de:
Capacitaciones y charlas
Actividades culturales.
Sorteos.
Una variada propuesta gastronómica.
Shows Musicales.
En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.
Nuevo edificio escolar y repavimentación de calles en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán23/09/2025
El Intendente de Luis Beltran, Robin del Rio, recibió el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Técnica 29 con una inversión provincial de $4.510 millones. Es una de las escuelas que la Provincia construirá con fondos del acuerdo logrado con las petroleras. Además, se licitó la repavimentación de calles y avenidas de la localidad.
El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.
El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.