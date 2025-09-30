Castraciones gratuitas en el barrio Villa Unión Norte y 86 viviendas

El próximo sábado 4 de Octubre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía en los barrio Villa Unión norte y 86 viviendas

Regionales - Choele Choel30/09/2025
IMG-20250929-WA0068

Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de lunes a jueves.


Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino. 


Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos de los barrios Villa Unión Norte y 86 viviendas.

Te puede interesar
Poder

No llegó el sillón para su fiesta temática: condenan a comercio

Regionales - Choele Choel30/09/2025

Una mujer compró por Instagram un sillón Chester color blanco. La idea era organizar una fiesta temática con su familia bajo la consigna “Navidad todo de blanco”. La mujer transfirió el dinero de la compra y envió el comprobante de pago por mensaje a la misma red social. La vendedora prometió brindar información sobre el transporte, pero el sofá nunca llegó a destino.

IMG-20250926-WA0006

Un árbol cayó sobre un auto

Regionales - Choele Choel26/09/2025

Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.

IMG-20250923-WA0024

La equinoterapia crece en Choele Choel

Regionales - Choele Choel26/09/2025

En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.

IMG-20250916-WA0006

Record de participación en la Expo rural

Regionales - Choele Choel25/09/2025

La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.

Lo más visto