Recuperan camioneta robada y detienen a su conductor

Su conductor intentó evadir un control policial que realizaba personal del Destacamento Vial Pomona dándose a la fuga, pero finalmente fue interceptado por un móvil de la Comisaría 19 de Luis Beltrán que había sido puesto en alerta de lo que estaba ocurriendo.

El hecho se produjo minutos después de las 13:30 horas, cuando personal de la caminera realizaba un operativo de prevención sobre ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 274, frente al Hípico de la localidad de Lamarque.

En ese marco, observan una maniobra que a todas luces resultó llamativa y sospechosa ya que, a escasos metros del control, una camioneta Ford Ranger que transitaba en sentido Sur – Norte se tira a la banquina, gira en “U” sobre la ruta retomando hacia la localidad de Lamarque, pero – pocos metros más adelante – incursiona en un camino rural alternativo con aparente destino Luis Beltrán.

Esta situación fue el disparador para que se ponga en alerta a la comisaría 19 de esa última localidad, quien movilizó dos móviles de su propia unidad y un tercero del Destacamento 133 de Rincón de Cruz, con el propósito de cerrar todos los caminos alternativos por los que pudiera transitar la camioneta.

Minutos más tarde, uno de los móviles afectado pudo interceptar el rodado buscado cuando circulaba por un camino secundario a unos 150 metros del parador “Los Gringuitos”.

Se procedió entonces a identificar al conductor, resultando ser un hombre con domicilio en Luis Beltrán y de 39 años de edad.

En cuanto a la Ford Ranger, la consulta al sistema de identificación vehicular arrojó que tenía pendiente un pedido de secuestro emitido en agosto pasado por la comisaría de Fernández Oro, vinculado a un delito de “Robo” cometido en el mes de Julio.

La fiscalía actuante en Choele Choel dispuso como medidas primarias: el secuestro del rodado para ponerlo a disposición de la fiscalía de Cipolletti donde está radicada la causa y la detención e imputación del conductor en una causa por “Resistencia a la Autoridad, infraganti y encubrimiento".

Fuente Unidad Regional IV