El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.
Recuperan camioneta robada y detienen a su conductor
La policía de Río Negro recuperó, en horas de la tarde del martes, una camioneta que tenía pedido de secuestro librado por la Comisaría 26 de Fernández Oro en el mes de agosto.Regionales01/10/2025
Su conductor intentó evadir un control policial que realizaba personal del Destacamento Vial Pomona dándose a la fuga, pero finalmente fue interceptado por un móvil de la Comisaría 19 de Luis Beltrán que había sido puesto en alerta de lo que estaba ocurriendo.
El hecho se produjo minutos después de las 13:30 horas, cuando personal de la caminera realizaba un operativo de prevención sobre ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 274, frente al Hípico de la localidad de Lamarque.
En ese marco, observan una maniobra que a todas luces resultó llamativa y sospechosa ya que, a escasos metros del control, una camioneta Ford Ranger que transitaba en sentido Sur – Norte se tira a la banquina, gira en “U” sobre la ruta retomando hacia la localidad de Lamarque, pero – pocos metros más adelante – incursiona en un camino rural alternativo con aparente destino Luis Beltrán.
Esta situación fue el disparador para que se ponga en alerta a la comisaría 19 de esa última localidad, quien movilizó dos móviles de su propia unidad y un tercero del Destacamento 133 de Rincón de Cruz, con el propósito de cerrar todos los caminos alternativos por los que pudiera transitar la camioneta.
Minutos más tarde, uno de los móviles afectado pudo interceptar el rodado buscado cuando circulaba por un camino secundario a unos 150 metros del parador “Los Gringuitos”.
Se procedió entonces a identificar al conductor, resultando ser un hombre con domicilio en Luis Beltrán y de 39 años de edad.
En cuanto a la Ford Ranger, la consulta al sistema de identificación vehicular arrojó que tenía pendiente un pedido de secuestro emitido en agosto pasado por la comisaría de Fernández Oro, vinculado a un delito de “Robo” cometido en el mes de Julio.
La fiscalía actuante en Choele Choel dispuso como medidas primarias: el secuestro del rodado para ponerlo a disposición de la fiscalía de Cipolletti donde está radicada la causa y la detención e imputación del conductor en una causa por “Resistencia a la Autoridad, infraganti y encubrimiento".
Fuente Unidad Regional IV
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
El SPLIF informa que hasta el 30 de septiembre se tramitaran permisos de quemas controladas en Valle Medio.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología que se dicta en la sede Lamarque del CEAER, han realizado distintas actividades a campo poniendo en práctica y aplicando conocimientos adquiridos en las cátedras.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.
Choele entregó 10 terrenos a agentes de la Policía de Río Negro: “Un paso más hacia el sueño de la vivienda propia”Regionales - Choele Choel01/10/2025
En un emotivo acto encabezado por el intendente Diego Ramello, la Municipalidad de Choele Choel concretó la entrega de 10 terrenos destinados a agentes de la Policía de Río Negro. La ceremonia fue el cierre de un acuerdo que había sido anunciado el pasado 9 de julio, durante el aniversario de la ciudad, cuando se sortearon los beneficiarios.