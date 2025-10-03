Entrega de tarjetas de salud y escrituras en Choele Choel

Las tarjetas entregadas del programa provincial Río Negro Presente Salud aseguran que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, atendidas en el sistema de salud y que no cuentan con cobertura médica, puedan acceder a sus remedios en farmacias locales, dinamizando además las economías locales.



Las tarjetas se crean gracias a la articulación de los Ministerios de Salud y Desarrollo Humano, Deporte y Cultura junto con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, un trabajo en conjunto que tiene como fin garantizar que los pacientes crónicos mantengan sus tratamientos de manera regular y controlada.



Se busca con este programa garantizar accesibilidad a los medicamentos para enfermedades tan frecuentes como la hipertensión y la diabetes. Se garantiza la continuidad de los tratamientos y la equidad para que cada vecino pueda acceder a sus medicamentos.