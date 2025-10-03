Entrega de tarjetas de salud y escrituras en Choele Choel

El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.

03/10/2025
Las tarjetas entregadas del programa provincial Río Negro Presente Salud aseguran que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, atendidas en el sistema de salud y que no cuentan con cobertura médica, puedan acceder a sus remedios en farmacias locales, dinamizando además las economías locales.


Las tarjetas se crean gracias a la articulación de los Ministerios de Salud y Desarrollo Humano, Deporte y Cultura junto con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, un trabajo en conjunto que tiene como fin garantizar que los pacientes crónicos mantengan sus tratamientos de manera regular y controlada.


Se busca con este programa garantizar accesibilidad a los medicamentos para enfermedades tan frecuentes como la hipertensión y la diabetes. Se garantiza la continuidad de los tratamientos y la equidad para que cada vecino pueda acceder a sus medicamentos. 

