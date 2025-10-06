Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Inauguraron obras en el polideportivo de Chimpay
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.Regionales - Chimpay06/10/2025
Los trabajos fueron ejecutados por el gobierno provincial junto al Municipio, con el objetivo de recuperar uno de los espacios más utilizados por la comunidad.
Con la intervención finalizada, el Polideportivo vuelve a ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas, beneficiando a cientos de vecinas y vecinos que lo utilizan a diario.
El intendente de Chimpay Gustavo Sepúlveda destacó el acompañamiento provincial: “Estas obras reflejan un trabajo conjunto, con la Provincia y el Municipio logran mejoras y resultados para nuestra comunidad”.
