Inauguraron obras en el polideportivo de Chimpay

Los trabajos fueron ejecutados por el gobierno provincial junto al Municipio, con el objetivo de recuperar uno de los espacios más utilizados por la comunidad.



Con la intervención finalizada, el Polideportivo vuelve a ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas, beneficiando a cientos de vecinas y vecinos que lo utilizan a diario.



El intendente de Chimpay Gustavo Sepúlveda destacó el acompañamiento provincial: “Estas obras reflejan un trabajo conjunto, con la Provincia y el Municipio logran mejoras y resultados para nuestra comunidad”.