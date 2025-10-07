Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Allanamiento en Chimpay a raíz de duncia al 0-800 drogas
La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.Regionales - Chimpay07/10/2025
El procedimiento, liderado por la Delegación de Toxicomanía de Lamarque, permitió secuestrar cocaína, plantas de cannabis y una importante suma de dinero en efectivo.
Todo comenzó hace cuatro meses, cuando un llamado al 0800-DROGAS alertó sobre la existencia de puntos de venta en la zona. A partir de esa información, la Justicia Federal autorizó al personal especializado de Toxicomanía para iniciar una tarea de vigilancia y seguimiento que permitió confirmar el movimiento de personas en determinadas viviendas donde se comercializaba drogas.
Con la investigación avanzada, se autorizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Chimpay. En uno de ellos, los uniformados encontraron una planta de cannabis de 45 centímetros, 21 plantines y varios envoltorios con cocaína lista para su comercialización. En las otras viviendas se secuestraron más dosis de la misma sustancia y casi 300 mil pesos en efectivo, producto de la venta de estupefacientes al menudeo.
Durante el operativo fueron detenidas dos personas mayores de edad —un hombre de 35 años y una mujer de 32— que quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737.
La Delegación Toxicomanía de Lamarque contó con el apoyo del personal del COER de Lamarque y Viedma, la sección Canes de Allen y la División Toxicomanía de San Antonio Oeste. La coordinación entre las diferentes áreas fue clave para lograr el resultado sin incidentes.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de las denuncias anónimas a través del 0800-DROGAS (376427), una herramienta que permite a la comunidad colaborar de forma directa en la lucha contra el narcotráfico.
Fuente Jefatura de policia de Rio Negro
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina
El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos
Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.