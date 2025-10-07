Allanamiento en Chimpay a raíz de duncia al 0-800 drogas

El procedimiento, liderado por la Delegación de Toxicomanía de Lamarque, permitió secuestrar cocaína, plantas de cannabis y una importante suma de dinero en efectivo.



Todo comenzó hace cuatro meses, cuando un llamado al 0800-DROGAS alertó sobre la existencia de puntos de venta en la zona. A partir de esa información, la Justicia Federal autorizó al personal especializado de Toxicomanía para iniciar una tarea de vigilancia y seguimiento que permitió confirmar el movimiento de personas en determinadas viviendas donde se comercializaba drogas.



Con la investigación avanzada, se autorizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Chimpay. En uno de ellos, los uniformados encontraron una planta de cannabis de 45 centímetros, 21 plantines y varios envoltorios con cocaína lista para su comercialización. En las otras viviendas se secuestraron más dosis de la misma sustancia y casi 300 mil pesos en efectivo, producto de la venta de estupefacientes al menudeo.



Durante el operativo fueron detenidas dos personas mayores de edad —un hombre de 35 años y una mujer de 32— que quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737.



La Delegación Toxicomanía de Lamarque contó con el apoyo del personal del COER de Lamarque y Viedma, la sección Canes de Allen y la División Toxicomanía de San Antonio Oeste. La coordinación entre las diferentes áreas fue clave para lograr el resultado sin incidentes.



Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de las denuncias anónimas a través del 0800-DROGAS (376427), una herramienta que permite a la comunidad colaborar de forma directa en la lucha contra el narcotráfico.

Fuente Jefatura de policia de Rio Negro