Estudiantes de 2º y 3º año del Centro de Educación Técnica Nº 20 de Lamarque se encuentran trabajando en la construcción de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad.
Jubilado forcejeo con delincuente para evitar le roben el televisor
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.Regionales - Lamarque07/10/2025
De manera inmediata, un móvil policial se hizo presente en el lugar, donde la denunciante indicó que el sujeto había saltado el paredón hacia la vivienda lindera.
Al arribar al domicilio colindante, se constató la presencia de un hombre de 29 años de edad, oriundo de Lamarque, quien se encontraba en plena situación de forcejeo con el propietario del lugar y con un televisor en su poder.
Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el artefacto al suelo e intentó darse a la fuga, siendo rápidamente aprehendido a unos 15 metros del lugar.
La víctima, un ciudadano de 86 años de edad, de nacionalidad chilena, relató que al momento del hecho se encontraba alimentando a sus animales cuando observó al sujeto ingresar al predio tras saltar un paredón.
El mismo intentó calmarlo diciéndole que no iba a suceder nada, pero acto seguido violentó el ingreso a una dependencia de madera rompiendo los candados.
Al no encontrar elementos de valor, se dirigió hacia el interior de la vivienda principal, donde procedió a desenchufar el televisor. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos, hasta la llegada del personal policial.
Tomó intervención la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Morandi, quien dispuso la detención del sujeto. También fue notificada la Defensora subrogante.
El procedimiento se encuadra en una causa por robo en grado de tentativa, violación de domicilio y daños.
Fuente Unidad Regional IV
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En horas de la madrugada del domingo, alrededor de las 2:00, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento de Lamarque.
La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.
El CEAER abre el debate sobre la gestión pública con el objetivo de promover espacios de reflexión crítica y aportar herramientas para la construcción de políticas más eficientes.
La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.
Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en la localidad de Lamarque
Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.