Jubilado forcejeo con delincuente para evitar le roben el televisor

De manera inmediata, un móvil policial se hizo presente en el lugar, donde la denunciante indicó que el sujeto había saltado el paredón hacia la vivienda lindera.



Al arribar al domicilio colindante, se constató la presencia de un hombre de 29 años de edad, oriundo de Lamarque, quien se encontraba en plena situación de forcejeo con el propietario del lugar y con un televisor en su poder.



Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el artefacto al suelo e intentó darse a la fuga, siendo rápidamente aprehendido a unos 15 metros del lugar.



La víctima, un ciudadano de 86 años de edad, de nacionalidad chilena, relató que al momento del hecho se encontraba alimentando a sus animales cuando observó al sujeto ingresar al predio tras saltar un paredón.



El mismo intentó calmarlo diciéndole que no iba a suceder nada, pero acto seguido violentó el ingreso a una dependencia de madera rompiendo los candados.



Al no encontrar elementos de valor, se dirigió hacia el interior de la vivienda principal, donde procedió a desenchufar el televisor. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos, hasta la llegada del personal policial.



Tomó intervención la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Morandi, quien dispuso la detención del sujeto. También fue notificada la Defensora subrogante.



El procedimiento se encuadra en una causa por robo en grado de tentativa, violación de domicilio y daños.

Fuente Unidad Regional IV