Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
Choele avanza con el plan 100% LED
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.Regionales - Choele Choel07/10/2025
El programa, que tiene como objetivo modernizar la totalidad del sistema de alumbrado público, busca reemplazar los viejos equipos de sodio por tecnología LED, con múltiples beneficios: mayor luminosidad, menor consumo energético y una notable reducción en los costos de mantenimiento.
“Este plan no solo mejora la iluminación y la seguridad en las calles, sino que también representa un compromiso con la eficiencia energética y el cuidado del ambiente”, destacó el intendente Diego Ramello. “Cada nueva luminaria LED es una inversión en el futuro de nuestra ciudad, y la gente lo percibe apenas se encienden las primeras luces”.
La iniciativa se desarrolla por etapas, abarcando todos los barrios de Choele. Además de brindar una mejor visibilidad nocturna y más seguridad vial y peatonal, las nuevas luminarias contribuyen a reducir la huella de carbono de la ciudad.
Con el avance en Don Bosco, el plan Choele 100%LED continúa consolidando una transformación urbana sustentable que mejora la calidad de vida de los vecinos y acompaña el crecimiento de la ciudad.
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.
El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.