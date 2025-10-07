Choele  avanza con el plan 100% LED

El programa, que tiene como objetivo modernizar la totalidad del sistema de alumbrado público, busca reemplazar los viejos equipos de sodio por tecnología LED, con múltiples beneficios: mayor luminosidad, menor consumo energético y una notable reducción en los costos de mantenimiento.

“Este plan no solo mejora la iluminación y la seguridad en las calles, sino que también representa un compromiso con la eficiencia energética y el cuidado del ambiente”, destacó el intendente Diego Ramello. “Cada nueva luminaria LED es una inversión en el futuro de nuestra ciudad, y la gente lo percibe apenas se encienden las primeras luces”.

La iniciativa se desarrolla por etapas, abarcando todos los barrios de Choele. Además de brindar una mejor visibilidad nocturna y más seguridad vial y peatonal, las nuevas luminarias contribuyen a reducir la huella de carbono de la ciudad.

Con el avance en Don Bosco, el plan Choele 100%LED continúa consolidando una transformación urbana sustentable que mejora la calidad de vida de los vecinos y acompaña el crecimiento de la ciudad.