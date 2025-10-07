Choele  avanza con el plan 100% LED

El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.

Regionales - Choele Choel07/10/2025
IMG-20251007-WA0016

El programa, que tiene como objetivo modernizar la totalidad del sistema de alumbrado público, busca reemplazar los viejos equipos de sodio por tecnología LED, con múltiples beneficios: mayor luminosidad, menor consumo energético y una notable reducción en los costos de mantenimiento.
“Este plan no solo mejora la iluminación y la seguridad en las calles, sino que también representa un compromiso con la eficiencia energética y el cuidado del ambiente”, destacó el intendente Diego Ramello. “Cada nueva luminaria LED es una inversión en el futuro de nuestra ciudad, y la gente lo percibe apenas se encienden las primeras luces”.

La iniciativa se desarrolla por etapas, abarcando todos los barrios de Choele. Además de brindar una mejor visibilidad nocturna y más seguridad vial y peatonal, las nuevas luminarias contribuyen a reducir la huella de carbono de la ciudad.

Con el avance en Don Bosco, el plan Choele 100%LED continúa consolidando una transformación urbana sustentable que mejora la calidad de vida de los vecinos y acompaña el crecimiento de la ciudad.

