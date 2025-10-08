Río Negro consolidó su trabajo con las Bibliotecas Populares

Durante la jornada hubo talleres sobre la Ley de Mecenazgo y redes sociales para bibliotecas, y el Fondo Editorial Rionegrino realizó entrega de sus ejemplares correspondientes al catálogo 2025 a los referentes de cada institución.



El Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa así con el fortalecimiento del trabajo bibliotecario en toda la provincia brindando más oportunidades de formación.



Del encuentro participaron también el Intendente de Choele Choel, Diego Ramello, la Subsecretaria de Gestión Sociocultural y Patrimonio, Pamela Romero y el Director de Bibliotecas y Museos de la provincia.