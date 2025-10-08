Castraciones masivas y gratuitas

La Municipalidad de Lamarque continúa con el programa de castraciones de perros y gatos, con la premisa de que cuidar a las mascotas es cuidar la salud de toda la comunidad.

Regionales - Lamarque08/10/2025
IMG-20251008-WA0005

Recuerdan desde el municipio que castrar es un acto de amor y responsabilidad: ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de vida.


Las castraciones son Martes, Jueves y Viernes a partir de las 16 horas.


Lugar Ecos Barrio Industrial  calle JJ Paso y Guemes


Turnos por mesa de entrada en la Municipalidad  o contactarse a los siguientes números 2946411769 ó 2984561939

