Castraciones masivas y gratuitas

Recuerdan desde el municipio que castrar es un acto de amor y responsabilidad: ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de vida.



Las castraciones son Martes, Jueves y Viernes a partir de las 16 horas.



Lugar Ecos Barrio Industrial calle JJ Paso y Guemes



Turnos por mesa de entrada en la Municipalidad o contactarse a los siguientes números 2946411769 ó 2984561939