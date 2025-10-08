Proyecto de cesión de tierras al club Almafuerte

Lo que los dirigentes no esperaban era la sorpresa que el intendente tenía preparada: Ramello les comunicó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que los concejales traten la cesión de tierras municipales a favor del club.

El predio en cuestión corresponde al antiguo kartódromo de El Mangrullo, un espacio actualmente en desuso, ubicado dentro de una zona que hoy está rodeada por barrios residenciales. La idea del Ejecutivo es darle un nuevo destino a esas tierras, vinculándolas con una institución que trabaja todos los días con cientos de chicos y familias de la ciudad.

"Creemos que este es el mejor destino para ese espacio. El Club Almafuerte tiene una enorme trayectoria, sostiene un trabajo social muy fuerte y necesita seguir creciendo en infraestructura”, expresó el intendente Ramello.

El proyecto apunta a que el club pueda ampliar su infraestructura deportiva y continuar fortaleciendo su rol social en Choele.

“Acompañar a las instituciones es acompañar a la gente, porque son los clubes los que sostienen buena parte del tejido social de nuestra comunidad”, agregó el jefe comunal.

Con esta medida, la gestión municipal busca impulsar el desarrollo institucional y deportivo local, al tiempo que da un paso más en la recuperación y puesta en valor de espacios urbanos que hoy no tienen uso.