Proyecto de cesión de tierras al club Almafuerte

El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.

Regionales - Choele Choel08/10/2025
IMG-20251008-WA0015

Lo que los dirigentes no esperaban era la sorpresa que el intendente tenía preparada: Ramello les comunicó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que los concejales traten la cesión de tierras municipales a favor del club.

El predio en cuestión corresponde al antiguo kartódromo de El Mangrullo, un espacio actualmente en desuso, ubicado dentro de una zona que hoy está rodeada por barrios residenciales. La idea del Ejecutivo es darle un nuevo destino a esas tierras, vinculándolas con una institución que trabaja todos los días con cientos de chicos y familias de la ciudad.

"Creemos que este es el mejor destino para ese espacio. El Club Almafuerte tiene una enorme trayectoria, sostiene un trabajo social muy fuerte y necesita seguir creciendo en infraestructura”, expresó el intendente Ramello.

El proyecto apunta a que el club pueda ampliar su infraestructura deportiva y continuar fortaleciendo su rol social en Choele.
 “Acompañar a las instituciones es acompañar a la gente, porque son los clubes los que sostienen buena parte del tejido social de nuestra comunidad”, agregó el jefe comunal.

Con esta medida, la gestión municipal busca impulsar el desarrollo institucional y deportivo local, al tiempo que da un paso más en la recuperación y puesta en valor de espacios urbanos que hoy no tienen uso.

Te puede interesar
IMG-20251007-WA0016

Choele  avanza con el plan 100% LED

Regionales - Choele Choel07/10/2025

El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.

IMG-20251007-WA0008

Secuestran vehículo con irregularidades

Regionales - Choele Choel07/10/2025

El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.

Lo más visto
IMG-20251006-WA0133

Abigeato agravado: imputación y preventiva

Regionales07/10/2025

La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.