La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Proyecto de cesión de tierras al club Almafuerte
El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.
Lo que los dirigentes no esperaban era la sorpresa que el intendente tenía preparada: Ramello les comunicó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que los concejales traten la cesión de tierras municipales a favor del club.
El predio en cuestión corresponde al antiguo kartódromo de El Mangrullo, un espacio actualmente en desuso, ubicado dentro de una zona que hoy está rodeada por barrios residenciales. La idea del Ejecutivo es darle un nuevo destino a esas tierras, vinculándolas con una institución que trabaja todos los días con cientos de chicos y familias de la ciudad.
"Creemos que este es el mejor destino para ese espacio. El Club Almafuerte tiene una enorme trayectoria, sostiene un trabajo social muy fuerte y necesita seguir creciendo en infraestructura”, expresó el intendente Ramello.
El proyecto apunta a que el club pueda ampliar su infraestructura deportiva y continuar fortaleciendo su rol social en Choele.
“Acompañar a las instituciones es acompañar a la gente, porque son los clubes los que sostienen buena parte del tejido social de nuestra comunidad”, agregó el jefe comunal.
Con esta medida, la gestión municipal busca impulsar el desarrollo institucional y deportivo local, al tiempo que da un paso más en la recuperación y puesta en valor de espacios urbanos que hoy no tienen uso.
Con la presencia de más de 130 trabajadoras y trabajadores de bibliotecas populares de toda la provincia, se realizó en Choele Choel el Encuentro Provincial de Bibliotecas, que tuvo el objetivo de realizar una capacitación en administración y gestión institucional.
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.
