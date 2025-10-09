Inicio del proyecto Paseo del peregrino

El sendero inicia en el barrio Costanera y contará con iluminación LED, bancos de hormigón, cestos diferenciados para reciclaje y mobiliario urbano que harán del paseo un espacio seguro, accesible y sustentable.



En el acceso al Parque Ceferino, junto a la Laguna Rosario Burgos, se realizará una intervención especial con alumbrado público y mobiliario urbano, para poner en valor uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.



Se trata de una obra delegada del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, que acompaña al municipio en esta iniciativa.



Con este paseo se busca fortalecer la conectividad barrial, la inclusión social y la identidad cultural y espiritual de Chimpay, generando un espacio que una a toda la comunidad.