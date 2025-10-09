La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Inicio del proyecto Paseo del peregrino
El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.Regionales - Chimpay09/10/2025
El sendero inicia en el barrio Costanera y contará con iluminación LED, bancos de hormigón, cestos diferenciados para reciclaje y mobiliario urbano que harán del paseo un espacio seguro, accesible y sustentable.
En el acceso al Parque Ceferino, junto a la Laguna Rosario Burgos, se realizará una intervención especial con alumbrado público y mobiliario urbano, para poner en valor uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.
Se trata de una obra delegada del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, que acompaña al municipio en esta iniciativa.
Con este paseo se busca fortalecer la conectividad barrial, la inclusión social y la identidad cultural y espiritual de Chimpay, generando un espacio que una a toda la comunidad.
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina
El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.