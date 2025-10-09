Inicio del proyecto Paseo del peregrino

El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.

Regionales - Chimpay09/10/2025
El sendero inicia en el barrio Costanera y contará con iluminación LED, bancos de hormigón, cestos diferenciados para reciclaje y mobiliario urbano que harán del paseo un espacio seguro, accesible y sustentable.


En el acceso al Parque Ceferino, junto a la Laguna Rosario Burgos, se realizará una intervención especial con alumbrado público y mobiliario urbano, para poner en valor uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.


Se trata de una obra delegada del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, que acompaña al municipio en esta iniciativa.


Con este paseo se busca fortalecer la conectividad barrial, la inclusión social y la identidad cultural y espiritual de Chimpay, generando un espacio que una a toda la comunidad.

