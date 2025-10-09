Convocatoria de artistas para la Expo Valle Medio emprende

Convocatoria de artistas que quieran participar de la 9° Expo Valle Medio Emprende, que se realizará en Luis Beltrán los días 8 y 9 de noviembre.

Regionales - Luis Beltrán09/10/2025
IMG-20251008-WA0073

 Tanto la Música con la danza., tendrán su lugar en el escenario de la novena valle medio emprende. 


Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre.


Completar la preinscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/VsAvEDZhLbhSu1KQA 

