INTA Valle Medio y la Cámara de productores agrícolas del departamento Avellaneda invitan a una capacitación en calibración de pulverizadoras con el objetivo de optimizar el uso de los equipos pulverizadores, procurando la seguridad del operario, y de mejorar el control de plagas y enfermedades en cultivos y monte frutal.
Convocatoria de artistas para la Expo Valle Medio emprende
Convocatoria de artistas que quieran participar de la 9° Expo Valle Medio Emprende, que se realizará en Luis Beltrán los días 8 y 9 de noviembre.
Tanto la Música con la danza., tendrán su lugar en el escenario de la novena valle medio emprende.
Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre.
Completar la preinscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/VsAvEDZhLbhSu1KQA
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.
Se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que cada año se realiza en el mes de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.
Estudiantes del CET 29 construyeron un gallinero móvil junto al INTARegionales - Luis Beltrán04/10/2025
Como parte de sus prácticas profesionalizantes, estudiantes de sexto año del CET Nº 29 de Luis Beltrán trabajan junto a la Agencia INTA local en diversos proyectos, entre los que se destaca la construcción de un gallinero móvil, una herramienta que favorece el mejoramiento de los suelos y las pasturas.
Llegan de Bariloche Mica Asencio y Carlitos Hermosilla para dar una masterclass de Zumba que será el domingo 5 de Octubre en la escuela n° 11 de Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura, invita el próximo jueves 9 de octubre, a disfrutar en el Museo Mony Gundín una jornada dedicada a celebrar y reflexionar sobre la diversidad cultural.
La Comisaría de Familia de la localidad de Luis Beltrán participó el lunes 29 de septiembre, como invitada, de una jornada organizada por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán (IFDC – Luis Beltrán).
Los días 11 y 12 de octubre a las 21 horas, en el Teatro El galón se presentará la obra Desbarrancadas, una adaptación de Las de Barranco de Gregorio Laferrere.
En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.