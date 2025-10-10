Avicultura alternativa

La actividad será el Martes 14 de octubre de 2025. Desde las 8:30 cuando los interesados se encuentren en la Agencia INTA Valle Medio, desde donde se partirá hacia las chacras.



Serán dos las Chacras donde se desarrollaran las actividades, la de Ezequiel Matteo y Rafael Scandroglio, en Luis Beltrán.



Actividad gratuita y sin inscripción previa, destinada a todo público interesado en innovar la forma de producir carne y derivados, mejorando al mismo tiempo el suelo y las pasturas, con foco en el bienestar animal.



Se abordará la integración de la producción aviar con otras producciones ganaderas y agrícolas.



Temática:

Nutrición de suelos mediante la producción avícola.

¿Se puede nutrir el suelo mientras producimos huevos o carne?

Durante la jornada se presentará una experiencia local, junto con prototipos de corrales móviles diseñados para ese propósito.

Además, se observará la reacción del suelo y las plantas ante el paso del gallinero móvil.



Consultas: 2995 09-9250

contacto: Ing.Agr Rafael Scandroglio -AER INTA Valle Medio-EEA Alto Valle email: [email protected]