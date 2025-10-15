Fortalecimiento de las Unidades Operativas para la Investigación

Hasta el 27 de octubre a las 13:30 se extiende el plazo máximo en el cual estará habilitada la preinscripción al concurso, debiendo completar el formulario web en el sitio oficial del Ministerio Público de Río Negro: Accedé aquí.



La Resolución PG N° 244/2025, dispone el llamado al concurso para cubrir los cargos de jefes de equipo de la Unidad Operativa de Viedma, General Roca y Choele Choel y dos auxiliares técnicos de investigación con asiento en General Roca.



El documento detalla los requisitos, términos y condiciones y especifica que la pre inscripción debe realizarse de manera virtual a través de la página web oficial del Ministerio Público de Río Negro, completando este formulario hasta el 27 de octubre próximo.



Concluida esa primera etapa, la Dirección de Desarrollo Humano publicará el listado de postulantes, quienes deberán remitir la documentación requerida tanto en formato papel (vía correo postal o de manera presencial) como digital.



Ante dudas o consultas, comunicarse con la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio Público en [email protected] o al teléfono (2920) 441000 / Int. 952.