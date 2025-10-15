En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Fortalecimiento de las Unidades Operativas para la Investigación
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.Regionales15/10/2025
Hasta el 27 de octubre a las 13:30 se extiende el plazo máximo en el cual estará habilitada la preinscripción al concurso, debiendo completar el formulario web en el sitio oficial del Ministerio Público de Río Negro: Accedé aquí.
La Resolución PG N° 244/2025, dispone el llamado al concurso para cubrir los cargos de jefes de equipo de la Unidad Operativa de Viedma, General Roca y Choele Choel y dos auxiliares técnicos de investigación con asiento en General Roca.
El documento detalla los requisitos, términos y condiciones y especifica que la pre inscripción debe realizarse de manera virtual a través de la página web oficial del Ministerio Público de Río Negro, completando este formulario hasta el 27 de octubre próximo.
Concluida esa primera etapa, la Dirección de Desarrollo Humano publicará el listado de postulantes, quienes deberán remitir la documentación requerida tanto en formato papel (vía correo postal o de manera presencial) como digital.
Ante dudas o consultas, comunicarse con la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio Público en [email protected] o al teléfono (2920) 441000 / Int. 952.
En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025Regionales08/10/2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
