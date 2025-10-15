Exitosa jornada de avicultura en Beltrán

Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.

Regionales15/10/2025
IMG-20251015-WA0006

Se abordo la relevancia que adquiere a la hora de producir de modo sustentable  la integración de la producción aviar -junto a otras producciones ganaderas y agrícolas - aprovechando de modo integral los recursos del entorno.


Quedo claramente expresado a lo largo del intercambio entre técnico y productores-participantes que se puede lograr la nutrición de suelos mediante la producción avícola -tanto al producir huevos o carne.


Agradecemos al Ing.Agr. Ezequiel Matteo por ser parte de la Jornada y por socializar su  experiencia local producción de pollos parrilleros y ponedoras aplicando prototipos de corrales móviles diseñados para ese propósito e integrando el proceso de producción al resto de actividades que realiza en la chacra familiar. 


Se observo la reacción del suelo y las plantas ante el paso del gallinero móvil y su utilidad a la hora de producir de un modo responsable.


Posteriormente el Ing.Agr. Rafael Scandroglio mostro el Gallinero Móvil que se están testeando en los procesos de producción avícola-granja. Prototipo recientemente construido para fortalecer el uso de tecnología en la producción regional.


Agradecemos especialmente a los alumnos del CET 29 que a lo largo del año acompañaron a INTA Valle Medio en  el proceso de construcción de dicho tipo de tecnología y hoy compartieron la jornada junto a los participantes.

