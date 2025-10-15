En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Exitosa jornada de avicultura en Beltrán
Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.Regionales15/10/2025
Se abordo la relevancia que adquiere a la hora de producir de modo sustentable la integración de la producción aviar -junto a otras producciones ganaderas y agrícolas - aprovechando de modo integral los recursos del entorno.
Quedo claramente expresado a lo largo del intercambio entre técnico y productores-participantes que se puede lograr la nutrición de suelos mediante la producción avícola -tanto al producir huevos o carne.
Agradecemos al Ing.Agr. Ezequiel Matteo por ser parte de la Jornada y por socializar su experiencia local producción de pollos parrilleros y ponedoras aplicando prototipos de corrales móviles diseñados para ese propósito e integrando el proceso de producción al resto de actividades que realiza en la chacra familiar.
Se observo la reacción del suelo y las plantas ante el paso del gallinero móvil y su utilidad a la hora de producir de un modo responsable.
Posteriormente el Ing.Agr. Rafael Scandroglio mostro el Gallinero Móvil que se están testeando en los procesos de producción avícola-granja. Prototipo recientemente construido para fortalecer el uso de tecnología en la producción regional.
Agradecemos especialmente a los alumnos del CET 29 que a lo largo del año acompañaron a INTA Valle Medio en el proceso de construcción de dicho tipo de tecnología y hoy compartieron la jornada junto a los participantes.
En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025Regionales08/10/2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.