Estudiantes del CET 20 y el CEAER construyen un aula

La jornada de trabajo se llevó a cabo el pasado jueves, cuando se concretó la primera hormigonada, marcando un importante avance en el proyecto de infraestructura educativa.



Esta iniciativa combina la formación técnica con la práctica en obra, permitiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto real de construcción. Además, refuerza los lazos institucionales entre ambas entidades educativas, que vienen desarrollando actividades conjuntas con una mirada puesta en la formación profesional y el desarrollo local.



El nuevo espacio que se está construyendo será destinado a actividades académicas y de capacitación, fortaleciendo así la infraestructura del CEAER y generando nuevas oportunidades para la educación técnica en la región.