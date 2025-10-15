Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251

En horas de la tarde del martes,  minutos antes de las 16,  personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad del hecho, en el que estuvieron involucradas dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Ford Ranger.


La primera unidad era conducida por una mujer de 79 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañada por un hombre de 82 años, quienes se desplazaban desde la localidad de Guaminí con destino a Las Grutas, en la provincia de Río Negro.


El segundo vehículo era guiado por un hombre de 46 años residente en la provincia de Neuquén, quien se encontraba acompañado por una mujer de 29 años, oriunda de Mar del Plata y que circulaban con destino a la ciudad de Neuquén.


Según las primeras averiguaciones y aunque las circunstancias del siniestro aún se encuentran bajo investigación, la camioneta Volkswagen habría intentado realizar una maniobra de giro en “U” para incorporarse a la ruta 251 luego de - darse cuenta la conductora - que se habían pasado de largo.


Fue en ese momento en que impactó con el lateral derecho de la Ford Ranger.


Tras la colisión, uno de los vehículos quedó detenido sobre la calzada interrumpiendo el tránsito en ambos sentidos.


En el lugar trabajó personal policial, una dotación de bomberos y ambulancias del hospital local, además de una ambulancia  de Choele Choel que se encontraba de paso por el sector y se sumó en colaboración. 


Los tres ocupantes, que presentaban molestias, fueron trasladados al hospital local, aunque a simple vista no se observaron lesiones de gravedad.


Cerca de las 17:35, tras concluir las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, el tránsito fue restablecido en su totalidad.

