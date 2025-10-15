En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.Regionales15/10/2025
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad del hecho, en el que estuvieron involucradas dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Ford Ranger.
La primera unidad era conducida por una mujer de 79 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañada por un hombre de 82 años, quienes se desplazaban desde la localidad de Guaminí con destino a Las Grutas, en la provincia de Río Negro.
El segundo vehículo era guiado por un hombre de 46 años residente en la provincia de Neuquén, quien se encontraba acompañado por una mujer de 29 años, oriunda de Mar del Plata y que circulaban con destino a la ciudad de Neuquén.
Según las primeras averiguaciones y aunque las circunstancias del siniestro aún se encuentran bajo investigación, la camioneta Volkswagen habría intentado realizar una maniobra de giro en “U” para incorporarse a la ruta 251 luego de - darse cuenta la conductora - que se habían pasado de largo.
Fue en ese momento en que impactó con el lateral derecho de la Ford Ranger.
Tras la colisión, uno de los vehículos quedó detenido sobre la calzada interrumpiendo el tránsito en ambos sentidos.
En el lugar trabajó personal policial, una dotación de bomberos y ambulancias del hospital local, además de una ambulancia de Choele Choel que se encontraba de paso por el sector y se sumó en colaboración.
Los tres ocupantes, que presentaban molestias, fueron trasladados al hospital local, aunque a simple vista no se observaron lesiones de gravedad.
Cerca de las 17:35, tras concluir las tareas de asistencia y remoción de los vehículos, el tránsito fue restablecido en su totalidad.
Fuente Unidad Regional IV
Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025Regionales08/10/2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
