Importantes daños materiales en el incendio de un vehículo

Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedenciaRegionales - Chimpay10/10/2025
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
Bomberos de Chimpay y policía de esa ciudad intervinieron, el miércoles, en auxilio de una persona que sufrió un siniestro con su vehiculo.Regionales - Chimpay16/10/2025
Minutos antes de las 21 horas, camino al sector rural conocido como "Colonia Laure", a la altura de la chacra Pedreschi, una camioneta se incendió casi por completo.
Se trató de un vehículo Chevrolet
S10 que - al momento del incidente - era conducido por un hombre de 26 años de edad con domicilio en Chimpay.
De acuerdo a sus propios dichos,
se dirigía hacia la localidad de Coronel Belisle por razones particulares y, en un momento dado, su camioneta comenzó a largar humo por el sector del capot, como así también por el torpedo, presumiblemente como consecuencia de un desperfecto mecánico.
El hombre resultó ileso pero el daño material en el rodado fue muy importante.
Fuente Unidad Regional IV
La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.
El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.
La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.