Importantes daños materiales en el incendio de un vehículo

Minutos antes de las 21 horas, camino al sector rural conocido como "Colonia Laure", a la altura de la chacra Pedreschi, una camioneta se incendió casi por completo.

Se trató de un vehículo Chevrolet

S10 que - al momento del incidente - era conducido por un hombre de 26 años de edad con domicilio en Chimpay.

De acuerdo a sus propios dichos,

se dirigía hacia la localidad de Coronel Belisle por razones particulares y, en un momento dado, su camioneta comenzó a largar humo por el sector del capot, como así también por el torpedo, presumiblemente como consecuencia de un desperfecto mecánico.

El hombre resultó ileso pero el daño material en el rodado fue muy importante.

Fuente Unidad Regional IV