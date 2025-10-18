Gran participación del CEAER en Bariloche a la carta

Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía del CEAER dijeron presente en el reconocido evento internacional Bariloche a la Carta BALC.

Regionales18/10/2025
IMG-20251018-WA0009

El mismo día que arribaron a la ciudad fueron convocados a ser parte de una visita al Hotel Sheraton Bariloche, donde fueron recibidos por el Chef Ejecutivo Aníbal Ramírez. El chef realizó un recorrido por las instalaciones del hotel, mostrando las diferentes cocinas y explicando su funcionamiento. Asimismo, comentó los detalles del menú que se elaboraría para el evento “Popup”, en conjunto con el reconocido Chef Martín Altamirano, quien posteriormente se sumó para ampliar la explicación sobre la realización del menú correspondiente al evento “Bariloche a la Carta”.


Luego los estudiantes participaron activamente en la elaboración del menú, trabajando en conjunto con estudiantes del ISETP de Bariloche y de la Tecnicatura en Gastronomía de la ciudad de Viedma, colaborando en las etapas de producción, despacho y atención al cliente del Restaurante Escuela.


En la jornada del día viernes, los estudiantes vivieron una enriquecedora experiencia al visitar la Chocolatería “del Turista”, donde el maestro chocolatero explicó todo el proceso de elaboración del chocolate y sus derivados. Algunos alumnos tuvieron la oportunidad de realizar chocolate en rama y degustar diferentes variedades, disfrutando de una experiencia sumamente formativa.
Por la tarde, participaron de las clases magistrales del evento, comenzando con la “Cocina de los Ríos”, a cargo del Chef Cristian Estein (Valdivia, Chile).


Luego, asistieron a la Clase de Cocina a cargo de Rodrigo Toso (Hotel Catedral Bariloche) y Gisela Medina (Cocineros del Iberá), donde los alumnos mantuvieron una participación activa, realizando preguntas e interactuando con los chefs.
Durante la jornada del sábado, visitaron el Ahumadero Pablo Adler, donde se explicó detalladamente el proceso de ahumado y elaboración de los productos. Esta visita permitió a los estudiantes recabar información valiosa sobre técnicas y procesos de conservación.


Esa misma tarde participaron de la Clase de Cocina a cargo de Valu Ramallo y Alberto Arribas, enfocada en pastelería y nutrición, continuando con el aprendizaje interactivo con los profesionales.


El domingo fue un día de disfrute y observación del proceso de elaboración del curanto en Colonia Suiza, culminando así una experiencia educativa, cultural y gastronómica de gran valor formativo. -

