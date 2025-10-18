En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Gran participación del CEAER en Bariloche a la carta
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía del CEAER dijeron presente en el reconocido evento internacional Bariloche a la Carta BALC.Regionales18/10/2025
El mismo día que arribaron a la ciudad fueron convocados a ser parte de una visita al Hotel Sheraton Bariloche, donde fueron recibidos por el Chef Ejecutivo Aníbal Ramírez. El chef realizó un recorrido por las instalaciones del hotel, mostrando las diferentes cocinas y explicando su funcionamiento. Asimismo, comentó los detalles del menú que se elaboraría para el evento “Popup”, en conjunto con el reconocido Chef Martín Altamirano, quien posteriormente se sumó para ampliar la explicación sobre la realización del menú correspondiente al evento “Bariloche a la Carta”.
Luego los estudiantes participaron activamente en la elaboración del menú, trabajando en conjunto con estudiantes del ISETP de Bariloche y de la Tecnicatura en Gastronomía de la ciudad de Viedma, colaborando en las etapas de producción, despacho y atención al cliente del Restaurante Escuela.
En la jornada del día viernes, los estudiantes vivieron una enriquecedora experiencia al visitar la Chocolatería “del Turista”, donde el maestro chocolatero explicó todo el proceso de elaboración del chocolate y sus derivados. Algunos alumnos tuvieron la oportunidad de realizar chocolate en rama y degustar diferentes variedades, disfrutando de una experiencia sumamente formativa.
Por la tarde, participaron de las clases magistrales del evento, comenzando con la “Cocina de los Ríos”, a cargo del Chef Cristian Estein (Valdivia, Chile).
Luego, asistieron a la Clase de Cocina a cargo de Rodrigo Toso (Hotel Catedral Bariloche) y Gisela Medina (Cocineros del Iberá), donde los alumnos mantuvieron una participación activa, realizando preguntas e interactuando con los chefs.
Durante la jornada del sábado, visitaron el Ahumadero Pablo Adler, donde se explicó detalladamente el proceso de ahumado y elaboración de los productos. Esta visita permitió a los estudiantes recabar información valiosa sobre técnicas y procesos de conservación.
Esa misma tarde participaron de la Clase de Cocina a cargo de Valu Ramallo y Alberto Arribas, enfocada en pastelería y nutrición, continuando con el aprendizaje interactivo con los profesionales.
El domingo fue un día de disfrute y observación del proceso de elaboración del curanto en Colonia Suiza, culminando así una experiencia educativa, cultural y gastronómica de gran valor formativo. -
En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025Regionales08/10/2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.