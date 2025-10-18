Chimpay incorporó herramientas

Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.

Regionales - Chimpay18/10/2025
Estas incorporaciones forman parte del plan de modernización de maquinarias y equipamiento que impulsa la Municipalidad para brindar servicios más eficientes y responder mejor a las necesidades de los vecinos.


 Cada paso refleja la planificación, el uso responsable de los fondos públicos y el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, buscando siempre el bienestar y desarrollo de la comunidad.

