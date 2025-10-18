Bomberos de Chimpay y policía de esa ciudad intervinieron, el miércoles, en auxilio de una persona que sufrió un siniestro con su vehiculo.
Chimpay incorporó herramientas
Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.Regionales - Chimpay18/10/2025
Estas incorporaciones forman parte del plan de modernización de maquinarias y equipamiento que impulsa la Municipalidad para brindar servicios más eficientes y responder mejor a las necesidades de los vecinos.
Cada paso refleja la planificación, el uso responsable de los fondos públicos y el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, buscando siempre el bienestar y desarrollo de la comunidad.
Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedenciaRegionales - Chimpay10/10/2025
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.
El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.
La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay halló, oculta entre pastizales cercanos al sector de la ciudad conocido como “loteo de Grossi”, una motocicleta Appia Citi plus 110 cc que – personas ignoradas – habían sustraído en las últimas horas del miércoles.
Se desarrollara el sábado 27 de septiembre la tercera Edición de la Bicicleteada por un Turismo Sustentable en Chimpay
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.
Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.