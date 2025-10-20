Llega el Planetario a Chimpay

Se trata de una jornada educativa libre y gratuita que tendrá lugar el próximo martes 22 de octubre, de 09:00 a 17:00 horas.



Habrá proyecciones y actividades sobre el Universo, el cuerpo humano, derechos humanos, bullying y medio ambiente, adaptadas a cada nivel educativo.



La jornada será en el polideportivo municipal.