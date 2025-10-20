Llega el Planetario a Chimpay

La Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Chimpay  invita  a disfrutar del planetario

Regionales - Chimpay20/10/2025
IMG-20251020-WA0000

Se trata de una jornada educativa libre y gratuita que tendrá lugar el próximo martes 22 de octubre, de 09:00 a 17:00 horas.


Habrá proyecciones y actividades sobre el Universo, el cuerpo humano, derechos humanos, bullying y medio ambiente, adaptadas a cada nivel educativo.


La jornada será en el polideportivo municipal.

