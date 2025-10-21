Nueva red eléctrica y alumbrado público para Chimpay

El Gobierno de Río Negro se anunció el llamado a licitación pública para la obra de red eléctrica y alumbrado público en Loteo Avicena 1, una intervención que beneficiará a 156 familias de la localidad. “Sabemos lo importante que es seguir acompañando el crecimiento de cada ciudad”, sostuvo Weretilneck.



La obra contempla la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la red eléctrica y el alumbrado público del sector.



Más obras para toda la comunidad

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, junto al Intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, recorrió la segunda etapa de ampliación y refacción del Hospital “Doctor Máximo Laure”, una obra clave para el fortalecimiento del sistema de salud en el Valle Medio, que registró un avance del 42%.



Con una inversión provincial de más de $1.900 millones, los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo acceso principal sobre calle Don Bosco, la ampliación del sector de consultorios externos, vacunatorio, farmacia, sanitarios públicos y áreas administrativas. Además, se avanzó en la refacción integral de los sectores de diagnóstico y atención, con reemplazo de cubiertas, carpinterías, instalaciones y pintura general, mejorando la infraestructura hospitalaria para brindar una atención moderna, eficiente y accesible para toda la comunidad.



Durante la visita, el Ministro Echarren destacó que la obra “responde a la decisión del Gobierno Provincial de consolidar una red hospitalaria más equitativa y cercana, garantizando servicios de calidad en cada localidad”.



En el mismo marco, el Gobierno de Río Negro entregó un aporte de $40 millones al municipio destinado a la continuidad de la obra del Paseo del Peregrino, que se ejecuta con fondos provinciales a través del Programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”.



El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal de 3.200 metros lineales, con mobiliario urbano, alumbrado público, puentes, pasarelas y equipamiento complementario, consolidando un espacio de encuentro y desarrollo turístico para los vecinos y visitantes.



Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de seguir impulsando obras con fondos provinciales que mejoran la calidad de vida de las comunidades, fortalecen los servicios básicos y promueven el desarrollo sostenido en todo el Valle Medio.