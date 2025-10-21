La Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Chimpay invita a disfrutar del planetario
Nueva red eléctrica y alumbrado público para Chimpay
El 18 de noviembre se abrirán los sobres para dotar de energía y alumbrado al loteo Avicena I, una obra muy esperada por familias de Chimpay, cuya inversión supera los $410 millones.Regionales - Chimpay21/10/2025
El Gobierno de Río Negro se anunció el llamado a licitación pública para la obra de red eléctrica y alumbrado público en Loteo Avicena 1, una intervención que beneficiará a 156 familias de la localidad. “Sabemos lo importante que es seguir acompañando el crecimiento de cada ciudad”, sostuvo Weretilneck.
La obra contempla la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la red eléctrica y el alumbrado público del sector.
Más obras para toda la comunidad
El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, junto al Intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, recorrió la segunda etapa de ampliación y refacción del Hospital “Doctor Máximo Laure”, una obra clave para el fortalecimiento del sistema de salud en el Valle Medio, que registró un avance del 42%.
Con una inversión provincial de más de $1.900 millones, los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo acceso principal sobre calle Don Bosco, la ampliación del sector de consultorios externos, vacunatorio, farmacia, sanitarios públicos y áreas administrativas. Además, se avanzó en la refacción integral de los sectores de diagnóstico y atención, con reemplazo de cubiertas, carpinterías, instalaciones y pintura general, mejorando la infraestructura hospitalaria para brindar una atención moderna, eficiente y accesible para toda la comunidad.
Durante la visita, el Ministro Echarren destacó que la obra “responde a la decisión del Gobierno Provincial de consolidar una red hospitalaria más equitativa y cercana, garantizando servicios de calidad en cada localidad”.
En el mismo marco, el Gobierno de Río Negro entregó un aporte de $40 millones al municipio destinado a la continuidad de la obra del Paseo del Peregrino, que se ejecuta con fondos provinciales a través del Programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”.
El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal de 3.200 metros lineales, con mobiliario urbano, alumbrado público, puentes, pasarelas y equipamiento complementario, consolidando un espacio de encuentro y desarrollo turístico para los vecinos y visitantes.
Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de seguir impulsando obras con fondos provinciales que mejoran la calidad de vida de las comunidades, fortalecen los servicios básicos y promueven el desarrollo sostenido en todo el Valle Medio.
Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.
Bomberos de Chimpay y policía de esa ciudad intervinieron, el miércoles, en auxilio de una persona que sufrió un siniestro con su vehiculo.
Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedenciaRegionales - Chimpay10/10/2025
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.
El Paseo del Peregrino comprende más de 3.200 metros lineales de vereda, que recorrerán diversos barrios de Chimpay, uniendo toda la localidad con el Parque Ceferino.
La Policía de Río Negro desbarató un kiosco narco en Chimpay, luego de una investigación iniciada tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Se inauguraron en Chimpay las obras de refacción y modernización del Polideportivo Municipal, que ahora cuenta con calefacción central, nueva instalación eléctrica, mejor iluminación y pintura integral.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202520/10/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
El INEP de la UNRN organiza un taller de habilidades blandas para el desarrollo productivo