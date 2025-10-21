El DPA realizó trabajos de reconstitución en el canal Pomona - SAO

Los trabajos se desarrollaron entre las progresivas 1200 y 1338, e incluyeron el aporte de suelo calcáreo proveniente de una cantera cercana al Lago regulador, su compactación y nivelación, y la impermeabilización del sector mediante geomembrana de 1 mm de espesor, perteneciente al DPA.



Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura que el organismo ejecuta de manera continua en distintas zonas del valle inferior, asegurando la correcta conducción del agua hacia el puerto y preservando la integridad del sistema.