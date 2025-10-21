El DPA realizó trabajos de reconstitución en el canal Pomona - SAO

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a todos los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Voley que participaron en Luis Beltrán y Choele Choel, formando parte de las selecciones del Valle Medio Sub-12 y Sub-16, obteniendo excelentes resultados:
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) llevó adelante tareas de reconstitución del cajero en el canal Pomona – San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad hidráulica del sistema.Regionales21/10/2025
Los trabajos se desarrollaron entre las progresivas 1200 y 1338, e incluyeron el aporte de suelo calcáreo proveniente de una cantera cercana al Lago regulador, su compactación y nivelación, y la impermeabilización del sector mediante geomembrana de 1 mm de espesor, perteneciente al DPA.
Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura que el organismo ejecuta de manera continua en distintas zonas del valle inferior, asegurando la correcta conducción del agua hacia el puerto y preservando la integridad del sistema.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
