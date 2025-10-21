Lamarque en la final de los encuentros rionegrinos

La delegación de Lamarque se encuentra desde el lunes a la mañana en la localidad balnearia de Las Grutas, participando en la final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos.

Regionales21/10/2025
IMG-20251020-WA0029

Estarán allí hasta el día 23 de octubre. 


Viajaron en representación de la comunidad el Taller Municipal de Malambo y Folclore El Bagual en Dúo danza sub 18 y en Grupo de danza sub 18, la Asociación Civil de Folclore Wenuy en Dúo danza sub 15 y la ESRN N°7 en Grupo de teatro sub 15. 

Te puede interesar
IMG-20251020-WA0126

Destacado desempeño en el torneo aniversario de la FE.RI.VO

Regionales21/10/2025

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a todos los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Voley que participaron en Luis Beltrán y Choele Choel, formando parte de las selecciones del Valle Medio Sub-12 y Sub-16, obteniendo excelentes resultados:

IMG-20251014-WA0074

Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales15/10/2025

En horas de la tarde del martes,  minutos antes de las 16,  personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

IMG-20251015-WA0008

Estudiantes del CET 20 y el CEAER construyen un aula

Regionales15/10/2025

En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.

Lo más visto