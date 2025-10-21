Destacado desempeño en el torneo aniversario de la FE.RI.VO

Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a todos los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Voley que participaron en Luis Beltrán y Choele Choel, formando parte de las selecciones del Valle Medio Sub-12 y Sub-16, obteniendo excelentes resultados:

Regionales21/10/2025
IMG-20251020-WA0126

Selección Sub-12 Masculina: 1° Puesto.
Selección Sub-12 Femenina: 1° Puesto.
Selección Sub-16 Femenina: 1° Puesto.
Selección Sub-16 Masculina: 1° Puesto. 

Los representantes de Beltrán en el torneo fueron en

Sub-12 Masculina: Galucci Santino, Abad Martin, Huiscaleo Leandro, Troncoso Franco, Bertolini Tobias, Muñoz Simón y Aramendi Llorente Feliciano.

Sub 12 Femenina:
Aramendi Llorente Lupita, Zoni Luna y González Sharol.

Sub-16 Femenina: Isabella Castello, Luana Vasquez, Amparo Sanchez Troncoso, Martina Lopez Ciavata y Lucia Mellado.

Sub-16 Masculina: Lucas Lopez, José Fuentes, Tiziano Dorrio, Tomas Bedinello, Agustín Abad y Ulises Alessi Herrera.

A su vez felicitan a los profesores Gustavo Fuentealba y Sergio Rodriguez que estuvieron a cargo de la Selección Sub-16 Masculina, y también al profesor Julio Aramendi y profesora Victoria Monsalves que estuvieron a cargo de la Selección Sub-12 Masculina y Femenina.

