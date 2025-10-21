Destacado desempeño en el torneo aniversario de la FE.RI.VO

Te puede interesar

Lamarque en la final de los encuentros rionegrinos Regionales 21/10/2025 La delegación de Lamarque se encuentra desde el lunes a la mañana en la localidad balnearia de Las Grutas, participando en la final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos.

El DPA realizó trabajos de reconstitución en el canal Pomona - SAO Regionales 21/10/2025 El Departamento Provincial de Aguas (DPA) llevó adelante tareas de reconstitución del cajero en el canal Pomona – San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad hidráulica del sistema.

Gran participación del CEAER en Bariloche a la carta Regionales 18/10/2025 Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía del CEAER dijeron presente en el reconocido evento internacional Bariloche a la Carta BALC.

Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251 Regionales 15/10/2025 En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

Estudiantes del CET 20 y el CEAER construyen un aula Regionales 15/10/2025 En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.

Exitosa jornada de avicultura en Beltrán Regionales 15/10/2025 Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.

Fortalecimiento de las Unidades Operativas para la Investigación Regionales 15/10/2025 La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.