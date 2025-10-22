Estudiantes de la EEBA Nº 27 cumplieron su sueño de conocer Las Grutas

El grupo, acompañado por docentes y directivos, corona así un año cargado de aprendizajes, esfuerzo y compromiso colectivo.



Lejos de ser un simple paseo, esta travesía tuvo un significado profundo. Durante meses, los estudiantes organizaron actividades, rifas y ventas para reunir los recursos económicos necesarios. Con creatividad y trabajo en equipo fueron construyendo, paso a paso, la posibilidad de viajar. Y lo lograron.



El día llegó. La emoción crecía a medida que se acercaban al mar. Para muchos fue la primera vez que lo vieron; para otros, la primera visita a Las Grutas. Pero en todos, la experiencia dejó una huella imborrable. “Y para muchos, la primera vez que veían el mar; otros, conociendo por primera vez este lugar, y así, en sus caras se percibió lo felices que estaban”, expresó emocionada la Directora de la institución, Laura Almirón, quien acompañó al grupo y destacó la importancia de compartir estos espacios que fortalecen lazos y motivan nuevas metas.



A orillas del mar, entre risas, charlas y fotografías, se celebró algo más que un viaje: se celebró la superación personal, el valor del esfuerzo y la oportunidad que brinda la educación pública para transformar realidades, sin importar la edad.



Este paseo significó un cierre de año distinto para la EEBA Nº 27, un recordatorio de que los sueños se construyen trabajando juntos y que nunca es tarde para aprender, recorrer nuevos caminos y emocionarse ante lo desconocido.