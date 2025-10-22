Desde la Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes felicitaron a todos los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Voley que participaron en Luis Beltrán y Choele Choel, formando parte de las selecciones del Valle Medio Sub-12 y Sub-16, obteniendo excelentes resultados:
Estudiantes de la EEBA Nº 27 cumplieron su sueño de conocer Las Grutas
Con el corazón lleno de emoción y la satisfacción de haber alcanzado un sueño compartido, estudiantes de la Escuela de Educación Básica para Adultos (EEBA) Nº 27 emprendieron un viaje inolvidable a la villa balnearia de Las Grutas.Regionales22/10/2025
El grupo, acompañado por docentes y directivos, corona así un año cargado de aprendizajes, esfuerzo y compromiso colectivo.
Lejos de ser un simple paseo, esta travesía tuvo un significado profundo. Durante meses, los estudiantes organizaron actividades, rifas y ventas para reunir los recursos económicos necesarios. Con creatividad y trabajo en equipo fueron construyendo, paso a paso, la posibilidad de viajar. Y lo lograron.
El día llegó. La emoción crecía a medida que se acercaban al mar. Para muchos fue la primera vez que lo vieron; para otros, la primera visita a Las Grutas. Pero en todos, la experiencia dejó una huella imborrable. “Y para muchos, la primera vez que veían el mar; otros, conociendo por primera vez este lugar, y así, en sus caras se percibió lo felices que estaban”, expresó emocionada la Directora de la institución, Laura Almirón, quien acompañó al grupo y destacó la importancia de compartir estos espacios que fortalecen lazos y motivan nuevas metas.
A orillas del mar, entre risas, charlas y fotografías, se celebró algo más que un viaje: se celebró la superación personal, el valor del esfuerzo y la oportunidad que brinda la educación pública para transformar realidades, sin importar la edad.
Este paseo significó un cierre de año distinto para la EEBA Nº 27, un recordatorio de que los sueños se construyen trabajando juntos y que nunca es tarde para aprender, recorrer nuevos caminos y emocionarse ante lo desconocido.
La delegación de Lamarque se encuentra desde el lunes a la mañana en la localidad balnearia de Las Grutas, participando en la final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) llevó adelante tareas de reconstitución del cajero en el canal Pomona – San Antonio, en el tramo que alimenta al Puerto San Antonio Este, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar la seguridad hidráulica del sistema.
Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía del CEAER dijeron presente en el reconocido evento internacional Bariloche a la Carta BALC.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
En una valiosa experiencia conjunta, estudiantes del CET Nº 20 de Lamarque y quienes cursan la Certificación Oficial en Construcciones Civiles del CEAER, realizaron el contrapiso de lo que será una nueva aula en la parcela que el CEAER posee en inmediaciones de la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
Ante un nutrido grupo de interesados, se llevo adelante la Jornada Avicultura -Gallinero Móvil- activación de suelos.
La Procuración General de la provincia de Río Negro abrió un nuevo concurso público de oposición y antecedentes para designar cargos de la Unidad Operativa para la Investigación (U.O.I.) en las localidades de Viedma, General Roca y Choele Choel.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
CEAER, Oldelval y la Cámara de Comercio convocan a una proyección sobre energía e innovación
