Avanza hacia juicio legajo por lesiones graves

Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido alrededor de las 17:00, cuando la víctima de 76 años se acercó a la chacra con intensiones de avisarle que había apagado el fuego que su vecino habría iniciado para quemar pastizales, pero “como corría viento y se estaba acercando a su propiedad”, explicó el fiscal.

“Fue en ese contexto que la víctima al entablar conversación con el imputado, éste último se habría enojado y se puso agresivo, luego de manera imprevista le dio un golpe de puño en la mejilla derecha, que hizo que se cayera al piso provocándole lesiones de carácter graves, consistentes en 'fractura de cadera izquierda' ”, describió el fiscal del caso interviniente.

La calificación legal por la cual será juzgado el hombre de 64 años es la de "lesiones graves" en carácter de autor, según los Artículos 45 y 90 del Código Penal.

Durante el debate, se prevé que declaren alrededor de ocho testigos, que se suma a la prueba documental como la historia clínica de la víctima, la atención en el hospital de Luis Beltrán, la denuncia realizada por la hermana del señor agredido, entre otra evidencia.

El imputado es asistido por su abogado de confianza, quien durante el control de acusación mencionó otra teoría del caso y solicitó el sobreseimiento.

Es así que el próximo 26 de noviembre intervendrá en el debate un Juez Unipersonal del Foro de Jueces que la Oficina Judicial designe.