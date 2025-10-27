Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
Avanza hacia juicio legajo por lesiones graves
La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.Regionales27/10/2025
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido alrededor de las 17:00, cuando la víctima de 76 años se acercó a la chacra con intensiones de avisarle que había apagado el fuego que su vecino habría iniciado para quemar pastizales, pero “como corría viento y se estaba acercando a su propiedad”, explicó el fiscal.
“Fue en ese contexto que la víctima al entablar conversación con el imputado, éste último se habría enojado y se puso agresivo, luego de manera imprevista le dio un golpe de puño en la mejilla derecha, que hizo que se cayera al piso provocándole lesiones de carácter graves, consistentes en 'fractura de cadera izquierda' ”, describió el fiscal del caso interviniente.
La calificación legal por la cual será juzgado el hombre de 64 años es la de "lesiones graves" en carácter de autor, según los Artículos 45 y 90 del Código Penal.
Durante el debate, se prevé que declaren alrededor de ocho testigos, que se suma a la prueba documental como la historia clínica de la víctima, la atención en el hospital de Luis Beltrán, la denuncia realizada por la hermana del señor agredido, entre otra evidencia.
El imputado es asistido por su abogado de confianza, quien durante el control de acusación mencionó otra teoría del caso y solicitó el sobreseimiento.
Es así que el próximo 26 de noviembre intervendrá en el debate un Juez Unipersonal del Foro de Jueces que la Oficina Judicial designe.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
