Avanza la venta del bingo de Choele

Días atrás se realizó el primer sorteo anticipado y los ganadores ya recibieron sus premios. Ahora, la organización se prepara para el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.



Además, se recuerda que todos los cartones participan por los premios mayores del bingo principal, que se llevará a cabo durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia:

• 10 sorteos de $300.000

•2 bingos de $3 y $4 millones, con sus respectivas líneas de $500.000

• 2 autos 0 km como premios centrales



El Gran Bingo Millonario se afianza como una propuesta accesible, masiva y con grandes oportunidades para quienes se sumen a esta fiesta de premios y música, que se desarrollará el 5, 6 y 7 de diciembre en Choele Choel.