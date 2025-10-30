Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".
Avanza la venta del bingo de Choele
La Municipalidad de Choele Choel informa que continúa a muy buen ritmo la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, una propuesta popular que ya se vive con gran expectativa en toda la región.Regionales - Choele Choel30/10/2025
Días atrás se realizó el primer sorteo anticipado y los ganadores ya recibieron sus premios. Ahora, la organización se prepara para el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.
Además, se recuerda que todos los cartones participan por los premios mayores del bingo principal, que se llevará a cabo durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia:
• 10 sorteos de $300.000
•2 bingos de $3 y $4 millones, con sus respectivas líneas de $500.000
• 2 autos 0 km como premios centrales
El Gran Bingo Millonario se afianza como una propuesta accesible, masiva y con grandes oportunidades para quienes se sumen a esta fiesta de premios y música, que se desarrollará el 5, 6 y 7 de diciembre en Choele Choel.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Con emoción, color y creatividad se vivió el V° Encuentro de Arte Infantil en Choele ChoelRegionales - Choele Choel28/10/2025
Con una gran participación y el calor de una comunidad, el viernes se llevó adelante el 5to Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Escuela Primaria N° 330 de Choele Choel.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una SaludRegionales - Choele Choel27/10/2025
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
Controles entre Seguridad Vial y SENASA derivaron en decomisos de productos cárnicos.
En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.