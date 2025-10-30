Accidente en el sector de rotondas de Choele

Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".

Regionales - Choele Choel30/10/2025
El incidente vial se produjo minutos antes de las 6 de la mañana y tuvo por protagonistas a un vehículo Volkswagen Up y a un Toyota Yaris. 

La colisión se produjo a la altura del acceso al barrio las bardas y, las actuaciones periciales preliminares realizadas por la policía, indicarían que el Volkswagen Up circulaba con dirección hacia el ejido urbano y fue impactado de forma lateral por el Toyota Yaris, cuando esté circulaba por la rotonda con dirección Norte. 

Cómo consecuencia solo quedaron daños materiales y ambos ocupantes de los respectivos rodados resultaron ilesos.

Fuente Unidad Regional IV 

