Accidente en el sector de rotondas de Choele

El incidente vial se produjo minutos antes de las 6 de la mañana y tuvo por protagonistas a un vehículo Volkswagen Up y a un Toyota Yaris.

La colisión se produjo a la altura del acceso al barrio las bardas y, las actuaciones periciales preliminares realizadas por la policía, indicarían que el Volkswagen Up circulaba con dirección hacia el ejido urbano y fue impactado de forma lateral por el Toyota Yaris, cuando esté circulaba por la rotonda con dirección Norte.

Cómo consecuencia solo quedaron daños materiales y ambos ocupantes de los respectivos rodados resultaron ilesos.

Fuente Unidad Regional IV