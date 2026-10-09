Choque entre una camioneta y un automóvil en la Ruta 250

Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba en sentido sur-norte cuando el automóvil se incorporó a la cinta asfáltica e impactó contra el lateral izquierdo del vehículo de mayor porte.

La camioneta era conducida por un hombre de 52 años, con domicilio en Lamarque, mientras que al volante del Renault 19 se encontraba un hombre de 55 años, de nacionalidad brasileña, domiciliado en la zona de chacras de Choele Choel.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos sufrieron daños materiales.

Ninguno de los conductores requirió asistencia médica.

Fuente URIV