Cinco nuevos graduados en el CEAER

Ante un tribunal integrado por los docentes Mónica Weinmeister, Ceferino Riquelme, y Leonora Cabaza; defendieron sus trabajos finales con sobrada calidad y relevancia Marcelo Pacheco, Joana Sandoval, y Vanesa Pérez por la Tecnicatura Superior en Gestión Pública; y Silvina Santana y Francisco Balazs de la Tecnicatura en Maquinarias y Tecnología.



“Desde el CEAER estamos muy orgullosos de los trabajos que han presentado, sabemos del esfuerzo y de la dedicación que le han puesto a cada uno, he podido leerlos” sostuvo Valeria Zoratti, directora del CEAER. “Como técnicos tienen el rol de aportar al desarrollo de los pueblos. El desarrollo es el bienestar de las sociedades, y ahora ustedes tienen ese rol, de estar formados para impulsar no solo el crecimiento de productos, servicios e industria, sino también que esas sociedades de esas localidades estén mejor. No dudo que serán gestores de cambio en sus comunidades, felicitaciones Técnicos y Técnicas”.



Por la Tecnicatura Superior en Gestión Pública, Marcelo Pacheco "Inimputabilidad en personas con procesos de capacidad en Luis Beltrán"; Joana Sandoval "El uso excesivo del celular en adolescentes en la localidad de Lamarque"; Vanesa Pérez "Calidad en la atención del servicio de Salud Pública en el hospital de Lamarque J. Rebok". En tanto por la Tecnicatura en Maquinarias y Tecnología Silvina Santana " Informe Técnico sobre servicio con equipos de maquinaria de la municipalidad de Lamarque" y Francisco Balasz "Servicio de siembra y cosecha de grano maíz en Valle Medio".



Cabe decir que estas defensas se llevaron a cabo en la casa de la Historia y la Cultura “Rodolfo Walsh”, donde estuvieron presentes familiares y amigos de los nuevos graduados, además de la comunidad educativa del CEAER. -